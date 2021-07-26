Mutfakların vazgeçilmezi nişastanın bu kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız! Saç, cam, ayakkabı...

Tatlı, kek, pasta, börek baklava ve daha birçok lezzeti ağzınıza layık hale getiren nişasta yalnızca evlerde ya da profesyonel mutfaklarda kullanılan bir ürün değil. Tekstil sanayisinde ipliğin özelliğini arttırmaktan tutun da preslenen kömür tozlarını bir arada tutmaya kadar birçok fayda sağlar. Peki nişastayı evlerimizde tatlı ve pastalar dışında ne için kullanabiliriz?

1. CAM SİLMEK İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ

Evde en çok gözümüzü korkutan işlerden biri olan cam silmek konusunda en büyük yardımcınızın nişasta olabileceği aklınıza gelir miydi? Cam silmek için hazırladığınız suyun içerisine 1 yemek kaşığı kadar nişasta eklerseniz, camlarınızın hem daha kolay temizlendiğini, hem de iz kalmadan pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

2. GÜMÜŞLERİNİZİ PARLATMAK İÇİN BİREBİR

Evinizin göz bebeği gümüşleriniz, zaman içerisinde kararır ve o sevdiğiniz ışıltıyı kaybederler. Bunun çözümü de nişastada! Su ve nişastayı karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra temiz bir bez yardımıyla bu macunu kullanarak gümüşlerinizi silin. İlk günkünden daha parlak olduklarını görünce bunun bir mucize olduğunu düşüneceksiniz!

3. KOKAN AYAKKABILARIN BAŞ DÜŞMANI!

Kokan ayakkabılarınız kabusunuz mu oldu? Nişastayı denemelisiniz! Ayakkabılarınızın içerisine dökeceğiniz bir miktar nişasta, 1 gün bekledikten sonra ayakkabınızdaki tüm kokuyu emecek, ilk günkü temizliğine kavuşturacaktır.

4. ZEMİNDEN GELEN PARKE SESLERİNİ ENGELLEME KONUSUNDA UZMAN

Eğer yürürken parkelerinizden tuhaf gıcırtılar geliyorsa, nişasta bu konuya da el atar! Parkelerin arasına serpeceğiniz nişasta zemin ve parke arasında ya da parkeler arasında yumuşak bir tampon görevi görerek ürkütücü seslerden kurtulmanızı sağlayacaktır.

5. YAĞ LEKELERİNDEN KURTULMAK İÇİN EN İYİ YARDIMCINIZ

Yağ lekelerinin kumaştan ne kadar zor arındığını hepimiz biliriz. Eğer yağ döktüğünüz kumaş üzerine hemen bir miktar nişasta dökerseniz, kumaştaki yağ nişasta tarafından emilecek, yıkandıktan sonra iz kalmayacaktır.

6. ACİL SAÇ TEMİZLİĞİ İÇİN CAN KURTARANINIZ!

Bir düşünün; dışarı çıkmanız gerekiyor; fakat saçlarınız yağlı. Aksilik ya, sular da kesik! Sakın endişelenmeyin, evde nişasta varsa sorun yok! Saç diplerinize bir miktar nişasta serpip saçlarınızı tararsanız, nişasta saçınızdaki yağı emerek temiz bir görünüme kavuşturacaktır.



