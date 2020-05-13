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Mutfakta da önlem şart: Koronavirüse karşı yiyecekler nasıl temizlenmeli?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Koronavirüsün bulaşma yolları dikkate alınarak el hijyeninin sağlanması gibi önlemlerin yanı sıra besinlerin de hijyeni önemsenmeli. Besinler koronavirüsün bulaşma yollarından biri olmasa da; tüketilen besinlere veya besinlere değen yüzeylere virüs bulaşmışsa bunlara dokunulduğunda bulaşma ve dolayısıyla koronavirüs riski artar. Koronavirüse karşı besinleri hazırlama ve tüketme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler.

Mutfakta da önlem şart: Koronavirüse karşı yiyecekler nasıl temizlenmeli?

Sosyal mesafe, gerekli olmadıkça evden çıkmama, maske kullanımı derken koronavirüse karşı önlemlerimiz devam ediyor. Aynı durum mutfak için de geçerli. Market veya pazardan mutfağımıza getirdiğimiz yiyeceklerin temizliği de son derece önemli. Peki mutfakta koronavirüse karşı aldığınız önlemler yeterli mi?

ÖNCE ELLERİNİZİ YIKAMALISINIZ

El hijyeni koronavirüse karşı korunmada ilk önlemdir. O nedenle ister yıkama ister yiyecekleri yerleştirme nedeniyle olsun, ellerinizden olası bir virüs bulaşma riskine karşılık, yiyeceklere dokunmadan önce, ellerinizi uzmanların önerdikleri şekilde 20 saniye boyunca yıkayın.

Çiğ besinlere temas ettikten sonra, ellerinizle yemeye hazır yiyeceklere dokunmayın. Ellerinizi mutlaka el yıkama kurallarına uygun olacak şekilde yıkayın.

KAÇ DERECEDE MİKROORGANİZMALAR YAŞAR?

Et, tavuk ve sebze gibi besinlerin içlerini iyice pişirdiğinizden emin olun. Zararlı mikroorganizmaların yok olmaları için besinlerin her yüzeyinin 70 °C’ye ulaşması gerekir. Pişirme sıcaklığını ölçen özel termometreler kullanabilirsiniz.

Dışarıdan hazır yemek almak yerine, mümkün olduğunca evde hijyenik koşullara dikkat ederek hazırlamış olduğunuz yemekleri tercih edin.

POŞETLERE DE VÜRÜS BULAŞABİLİR

Marketten satın aldığınız paketli gıdalar, su şişeleri veya alışveriş poşetlerine de virüs bulaşmış olabilir. Bu nedenle tükettiğiniz besinlerin bu yüzeylere temas etmediğinden emin olun. Bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkayın.

Çiğ tüketeceğiniz sebze, meyve gibi besinleri akan suyun altında iyice yıkadıktan sonra tüketin. Roka, maydanoz ve marul gibi yeşil yapraklı sebzeleri de suda bekletip, ardından akan suyun altında yıkamanızda yarar var.

AMBALAJLI GIDALARI TERCİH EDİN

Açıkta satılan tüm yiyeceklerden kaçının. Bunun yerine kapalı ambalajlı, orijinal paketli ve pastörize besinleri tüketmenizde fayda var.

İçtiğiniz suyun hijyeninden emin değilseniz mutlaka kaynatarak tüketin. Besinleri hazırladığınız yüzeylerin, kullandığınız kapların, yemekleri pişirdiğiniz ve sakladığınız yerlerin hijyeninden emin olun.

Koronavirüs de diğer virüsler gibi kapalı ortamlarda daha kolay bulaşabildiği içi mutfağınızı da her saat başı 10’ar dakika havalandırmayı alışkanlık haline getirin.

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