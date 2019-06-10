YEMEK

Mutfakta elinizi kolaylaştıracak 6 muazzam yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

Mutfakta profesyonel değilseniz bazı yemekler sizi bir hayli zorlayabilir. Bu zorlanmanın yanı sıra yemek pişirmek vakit alan bir olaydır. Hem mutfakta vakit harcayıp hem de başarısız yemekler yapmak oldukça sinir bozucudur. Ancak endişelenmeyin. Bu 6 bilgi size bazı noktalarda yardımcı olacak ve sizlere zaman kazandıracaktır.

Zamandan tasarruf edip lezzetli yemekler pişirmenize yardımcı olacak 6 mutfak tüyosu;

Mutfakta elinizi kolaylaştıracak 6 muazzam yöntem

Mükemmel pişmiş bir yumurta için;

Mükemmel pişmiş bir yumurta için;
Göz göz yumurta pişirmek çok kolay gibi görünse de o muazzam görüntüyü ne yazık ki herkes yakalayamıyor. Bunun için; yumurtayı kırdıktan sonra beyazının düzgün bir şekilde dağılması için ilk kırdığınızda oluşan çizgi yönünden tavayı çevirin. Ardından tavanın üzerini bir kapak ile örtün ve yumurtanın kızarmasını bekleyin. 3,4 dakika boyunca kapağı açmayın.

İyi bir marinasyon için;

İyi bir marinasyon için;
Et, tavuk ya da balık marine ederken mutlaka buzdolanı poşeti kullanın. Etinizi poşete koyup sosu poşetin içine ekleyin ve hızlı bir şekilde (ağzı bağlı olacak) çalkalayın. Böylelikle sos tüm ete eşit bir şekilde bölünecek. Fast food restoranlarındaki gibi çıtır tavuk yapmak için ise pane harcına yulaf kepeği ekleyin. Dışarıda yediğiniz tavukları kendi evinizde pişirmek bu kadar kolay!

Yağsız ve lezzetli kızarmış patatesler için;

Yağsız ve lezzetli kızarmış patatesler için;
Öncelikle patatesleri doğrayın. Ardından un, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberleri ayrı bir kapta karıştırın. Patatesleri kaseye koyup sos ile harmanlayın, böylece karışımın tamamı kaplanmış olacak. Ardından yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye patatesleri alın ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip fırına verin. Oldu bu iş!

Bir başka omlet pişirme yöntemi daha;

Bir başka omlet pişirme yöntemi daha;
Yumurtayı tavaya kırdıktan sonra kenar kısmından 1-2 çorba kaşığı su dökün ve bir kapakla örtün. Su buharlaşacak ve yumurtaların üstünü pişirecek. Beyazlar tam kıvamında pişmiş ve yumurta sarısı sıvı kalacaktır.

5 dakikada etinizi çözdürmek için;

5 dakikada etinizi çözdürmek için;
Ortalama büyüklükteki bir bifteğin çözülmesi için; tencereyi ters çevirin ve üzerine bifteği koyun. Biftek üzerine bir tencere daha koyun ve içine su doldurun. Bu yöntem sayesinde donmuş et kısa süre zarfında çözünecektir.

Hızlı bir şekilde narenciye soymak için;

Hızlı bir şekilde narenciye soymak için;
Portakal, limon ve mandalina soymaktan hoşlanmıyorsanız, bu ipucu ihtiyacınız olan şeydir. Bir turunçgil meyvesini mikrodalga fırına koyun ve 20 saniye ısıtın. Şimdi meyve soymak gerçekten kolay olacak!
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