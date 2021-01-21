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Mutfakta fırtınalar estireceksiniz! Soğanlarınızı doğradıktan sonra mutlaka...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 21.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Muhtemelen kendi yemeğinizi pişirmenin dışarıda yemekten daha sağlıklı bir seçim olduğunu biliyorsunuz. Ancak mutfaktaki gıdaların hazırlık süreci ya da yiyeceklerinizi nasıl lezzetli olacağını bilmiyorsanız bazı püf noktalarını öğrenmeniz gerekebilir. Önlüğünüzü giyin ve usta şefler gibi hünerlerinizi sergileyin.

Ne yaparsanız yapın tarifteki fotoğraflar kadar güzel yemekler pişiremiyorsanız emin olun atladığınız bir kaç sebep var. İşte size yemek yaparken işinize çok yarayacak ve yemeklerinize lezzet katacak tüyolar!

YEMEKLERDE PEYNİR KULLANIMI

İşinin ustası olan hiçbir aşçı buzdolabından çıkardığı peynirleri asla yemeklerinde kullanmaz. Oda sıcaklığında beklettikten sonra yemeklerinin içine katar. Aynı durum katı yağlar içinde geçerlidir. Soğuk olarak kullanacağınız peynir ve yağlar yemeğinizin içinde çok geç dağılır ve bu hem yemeklerin içine kattığınız besinlerin daha fazla pişmesini sağlayarak besin değerinin azalmasına neden olur.

SOĞANLARI SOĞUK VE BUZLU SUDA BEKLETİN

Soğan halkası ya da salata yapacaksınız ve soğanlarınızın daha diri daha çıtır olmasını istiyorsunuz. Ayrıca soğanın yaydığı kokulardan da şikayetçisiniz. O halde soğanlarınızı doğradıktan sonra mutlaka soğuk ya da buzlu suda bekletmelisiniz. Farka inanamayacaksınız!

SALATADA TUZ KULLANIMI

Salata hazırlarken tuz eklemeyin! Herkes kendi tabağına aldıktan sonra tuzlarını eklemeli. Tuz eklenen salatalar bir kaç saat içerisinde pörsüyor ve kötü bir görüntü alıyor. Eğer kalan salatanızı daha sonra da yemek istiyorsanız bunu sakın unutmayın!

KÖFTE YAPARKEN GALETA UNU KULLANIMI

Galeta unu hem köftenizin dağılmadan pişmesini sağlar hem de etinizi daha lezzetli bir hale getirir. Eğer galeta unu mutfağınızda mevcut değilse ekmek kabuğunu ya da galetayı rondodan geçirerek elde edebilirsiniz.

OMLETİN DAHA LEZİZ OLMASI İÇİN...

Mısır unu kullanmak hem yumurtanın kokusunu alır hem de daha yumuşak bir omlet elde etmenize yardımcı olur. Ayrıca lezzet açısından da fark yaratır.

BUZLU ÇAYI LEZZETLİ HALE GETİRMENİN YOLU

Hazır satın aldıklarınızdan daha lezzetli ve daha serinletici olmasını istiyorsanız evde hazırladığınız buzlu çaylarınıza toz soda katabilirsiniz. Toz soda yoksa ise normal sodadan faydalanabilirsiniz.

AVOKADO ÇEKİRDEĞİ MARİFETİ

Kör bıçaklarınızı atmayın! Avokadonuzu kestikten sonra körelmiş bıçağınız ile çekirdeğini kesmeye çalışın ve saniyeler içinde keskin bir jiletten farkı kalmadığına şahit olun!


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