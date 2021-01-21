Mutfakta fırtınalar estireceksiniz! Soğanlarınızı doğradıktan sonra mutlaka...

Ne yaparsanız yapın tarifteki fotoğraflar kadar güzel yemekler pişiremiyorsanız emin olun atladığınız bir kaç sebep var. İşte size yemek yaparken işinize çok yarayacak ve yemeklerinize lezzet katacak tüyolar!
İşinin ustası olan hiçbir aşçı buzdolabından çıkardığı peynirleri asla yemeklerinde kullanmaz. Oda sıcaklığında beklettikten sonra yemeklerinin içine katar. Aynı durum katı yağlar içinde geçerlidir. Soğuk olarak kullanacağınız peynir ve yağlar yemeğinizin içinde çok geç dağılır ve bu hem yemeklerin içine kattığınız besinlerin daha fazla pişmesini sağlayarak besin değerinin azalmasına neden olur.
Soğan halkası ya da salata yapacaksınız ve soğanlarınızın daha diri daha çıtır olmasını istiyorsunuz. Ayrıca soğanın yaydığı kokulardan da şikayetçisiniz. O halde soğanlarınızı doğradıktan sonra mutlaka soğuk ya da buzlu suda bekletmelisiniz. Farka inanamayacaksınız!
Salata hazırlarken tuz eklemeyin! Herkes kendi tabağına aldıktan sonra tuzlarını eklemeli. Tuz eklenen salatalar bir kaç saat içerisinde pörsüyor ve kötü bir görüntü alıyor. Eğer kalan salatanızı daha sonra da yemek istiyorsanız bunu sakın unutmayın!
Galeta unu hem köftenizin dağılmadan pişmesini sağlar hem de etinizi daha lezzetli bir hale getirir. Eğer galeta unu mutfağınızda mevcut değilse ekmek kabuğunu ya da galetayı rondodan geçirerek elde edebilirsiniz.
Mısır unu kullanmak hem yumurtanın kokusunu alır hem de daha yumuşak bir omlet elde etmenize yardımcı olur. Ayrıca lezzet açısından da fark yaratır.
Hazır satın aldıklarınızdan daha lezzetli ve daha serinletici olmasını istiyorsanız evde hazırladığınız buzlu çaylarınıza toz soda katabilirsiniz. Toz soda yoksa ise normal sodadan faydalanabilirsiniz.
Kör bıçaklarınızı atmayın! Avokadonuzu kestikten sonra körelmiş bıçağınız ile çekirdeğini kesmeye çalışın ve saniyeler içinde keskin bir jiletten farkı kalmadığına şahit olun!
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