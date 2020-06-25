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Mutfakta hayat kurtaran 7 pratik bilgi! Yeşillikleri doğramadan önce...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Kim mutfakta zaman kazanmak istemez ki? Birçok kişi için mutfakta fazla zaman harcamak istemez. Mutfakta fazladan harcayacağınız zamanı sevdiklerinizle daha kaliteli bir şekilde geçirebilirsiniz. Bazen yumurta kırmak bile işkenceye dönüşebilir. Endişelenmeyin, size bugün vereceğimiz birbirinden pratik bilgiler sayesinde artık mutfakta zaman kaybına yer yok!

Mutfakta hayat kurtaran 7 pratik bilgi! Yeşillikleri doğramadan önce...

Zaman zaman yorgun olabilir, mutfakta geçirdiğiniz vaktin fazla olmasından herhangi bir şekilde keyif alamıyor olabilir ya da günün verdiği stresin üzerine bir de mutfakta yapmanız gereken işler eklenince ne yapacağınızı bilememiş olabilirsiniz. Merak etmeyin, her şeyin bir çözümü var! İşte karşınızda mutfakta zaman kazanmanızı sağlayan birbirinden pratik ve ilginç bilgiler...

20 DAKİKADA HAZIR OLAN HAMBURGER!

Lezzetli mi lezzetli hamburgerin 20 dakikada hazır olduğunu bir düşünsenize! Kim istemez ki!

Vaktinizin olduğu bir gün bir sürü hamburger hazırlayın.
Bu hamburgerleri streç filmle kaplayın ve buzluğa yerleştirin.
Dilediğiniz zaman çıkarın ve fırında 20 dakika düşük ısıda bekletin.

YEŞİLLİK DOĞRAMAK FAZLA VAKTİNİZİ ALIYORSA...

Birçok kişi yeşillik doğramaya üşenir. Bu yöntemle sorunu çözeceksiniz!

Nane, marul, semiz otu gibi yeşillikleri aldığınız gün güzelce yıkayın ve kesin.
Daha sonra buzdolabı poşeti içerisine koyun ve buzluğa kaldırın.
Böylece ne zaman yeşilliğe ihtiyacınız olsa hazır bir şekilde buzdolabından çıkarıp servis edebileceksiniz!

EKMEKLERİN BAYATLAMAMASI İÇİN BU YÖNTEMİ KULLANIN!

Ekmeksiz sofra olmuyor. Bu yüzden ekmeklerin her zaman taze kalması şart!

Ekmeklerin taze kalmasını sağlamak oldukça kolay.
Diğer besinleri buzlukta sakladığınız gibi ekmekleri de saklayabilirsiniz.
Dilediğiniz zaman ekmeği buzluktan çıkarıp tüketebilirsiniz.

KURU YEMİŞLERİN HEMEN BOZULMAMASI İÇİN...

Kuru yemişler uzun süre boyunca bozulmuyor ama kuru yemişleri hemen tüketen biri değilseniz bozulmaması için yapabileceğiniz bir şey var.

Kuru yemişleri cam bir kavanozda saklayın.
Fakat kavanozun hiçbir şekilde hava almaması gerekiyor.
Hava alırsa çok çabuk bozulur.

HAŞLANMIŞ PATATESLERİ DAHA KISA SÜREDE SOYMAK MÜMKÜN

Haşlanmış patates soymanın pratik bir yolu var.

Cam yapıda geniş bir kaseyi buzlu suyla doldurun.
Patatesleri içine koyun. Daha çabuk sürede soyulduğunu fark edeceksiniz.

MAKARNANIN PİŞME SÜRESİNİ KISALTMANIN DA BİR PÜF NOKTASI VAR!

Çok acıktığınız anlarda daha hızlı şekilde makarna yapmanız mümkün!

Makarnayı pişirmeden 1 gün evvel cam ve ağzı kapalı olan bir kap içerisinde bekletin.
Sonraki gün maksimum 3 dakikada makarna pişecek.

KREMA ÇIRPMA SÜRESİNİ KISALTAN BİR YÖNTEM

Krema yapmak bazı zamanlarda çok vakit alabilir.

Krema yapacağınız zaman çırpma ya da karıştırma eylemlerine hiç girmeyin deriz.
Cam bir kavanoz içerisine kremayı koyun ve çalkalayın. Bu kadar basit!

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