Mutfakta hayat kurtaran 7 pratik bilgi! Yeşillikleri doğramadan önce...

Zaman zaman yorgun olabilir, mutfakta geçirdiğiniz vaktin fazla olmasından herhangi bir şekilde keyif alamıyor olabilir ya da günün verdiği stresin üzerine bir de mutfakta yapmanız gereken işler eklenince ne yapacağınızı bilememiş olabilirsiniz. Merak etmeyin, her şeyin bir çözümü var! İşte karşınızda mutfakta zaman kazanmanızı sağlayan birbirinden pratik ve ilginç bilgiler...

20 DAKİKADA HAZIR OLAN HAMBURGER!

Lezzetli mi lezzetli hamburgerin 20 dakikada hazır olduğunu bir düşünsenize! Kim istemez ki!

Vaktinizin olduğu bir gün bir sürü hamburger hazırlayın.

Bu hamburgerleri streç filmle kaplayın ve buzluğa yerleştirin.

Dilediğiniz zaman çıkarın ve fırında 20 dakika düşük ısıda bekletin.

YEŞİLLİK DOĞRAMAK FAZLA VAKTİNİZİ ALIYORSA...

Birçok kişi yeşillik doğramaya üşenir. Bu yöntemle sorunu çözeceksiniz!

Nane, marul, semiz otu gibi yeşillikleri aldığınız gün güzelce yıkayın ve kesin.

Daha sonra buzdolabı poşeti içerisine koyun ve buzluğa kaldırın.

Böylece ne zaman yeşilliğe ihtiyacınız olsa hazır bir şekilde buzdolabından çıkarıp servis edebileceksiniz!