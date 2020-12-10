Müthiş bir kokusu var! Kaymak ve un kavrularak hazırlanıyor

Türkiye'nin birçok kentinde aynı isimle anılsa da "Sivrihisar höşmerim tatlısı"nın lezzet serüveni, kısık ateş üzerindeki tavanın içinde eritilen kaymağa, un eklenip kavrulmasıyla başlıyor.Kavrulurken topaklaşmaması için kaşık yardımıyla ezilerek karıştırılan höşmerim, daha sonra bir tepsiye alınıp kare biçiminde kesiliyor. Tepsiyle fırınlanan höşmerim, altı ve üstü kızarıncaya kadar bekletiliyor.

Kızardıktan sonra fırından çıkarılan tatlı, sıcakken üzerine dökülen şerbet, pekmez, bal, reçel ya da süt reçeliyle servis ediliyor.

'YÖRESEL LEZZETLERE SAHİP ÇIKIYOR VE DÜNYAYA TANITMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü yaptığı açıklamada, ilçenin yerel miraslarına sahip çıkmak için coğrafi işarete konu olabilecek ürünleri tespiti amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi. Çalışmalar kapsamında niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle ilçeyle özdeşleşmiş ürünleri tespit ettiklerini belirten Yüzügüllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak Sivrihisar muska baklavasının coğrafi işaret tescili ile ilgili başvurusunu gerçekleştirip baklavamızı tescil ettirdik. Akabinde Sivrihisar dövme sucuğu ve höşmerim tatlısı için TÜRKPATENT Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığına yaptığımız başvuru, incelemenin yapılmasının ardından kabul edildi. Böylece ilçemize 3 coğrafi işaret tescili kazandırdık. Sivrihisar'a ve Sivrihisarlı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Yöresel lezzetlerimize sahip çıkıyor ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz."