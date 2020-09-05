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Mutlu son! Vedat Muriqi Lazio'da!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.09.2020 23:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, bir süredir transfer süreci devam eden İtalyan ekibi Lazio ile sözleşme imzalayacak.

Mutlu son! Vedat Muriqi Lazio'da!

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, Lazio ile anlaşmaya vardı. Bir süredir transfer görüşmelerini sürdüren Vedat Muriç, İtalyan temsilcisi ile resmi anlaşmaya vardı. Rize ekibinden 3.5 milyon Euro'ya sarı-lacivertli ekibe dahil olan Muriç, 17.5 milyon Euro karşılığında Lazio ile el sıkıştı.

Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak. Muriç, transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanmasının ardından İtalya'ya gidecek.

(DHA)

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