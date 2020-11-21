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Mut’ta 13 mahalleye 15 bin beyaz incir fidanı dağıtıldı

MERSİN HABERLERİ  | 21.11.2020 09:59 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde 13 mahalleye 15 bin adet beyaz incir fidanı dağıtımı yapıldı.Mut Kaymakamlığı ve Mut Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, Mut Fidanlık Şefliğince 2020 yılında üretimi yapılan 15 bin beyazı incir fidanı, 13 mahallede dağıtıldı.Fidan dağıtım törenine Kaymakam Muammer Köken, AK Parti ilçe Başkanı Soner Solak, MHP İlçe Başkanı Alparslan Savaş kır, Kurum Müdürleri, ilgili mahalle muhtarları ve Orman İşletme şefleri ve vatandaşlar katıldı.Kaymakam Köken törende yaptığı konuşmada “İlçemiz ürün çeşitliliği anlamında oldukça zengin, Mut’ta yetişen kayısı ve incirin, sofralık, kurutmalık ve reçellik olarak değerlendirilebiliyor olması büyük bir şans.

Mersin’in Mut ilçesinde 13 mahalleye 15 bin adet beyaz incir fidanı dağıtımı yapıldı.
Mut Kaymakamlığı ve Mut Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, Mut Fidanlık Şefliğince 2020 yılında üretimi yapılan 15 bin beyazı incir fidanı, 13 mahallede dağıtıldı.
Fidan dağıtım törenine Kaymakam Muammer Köken, AK Parti ilçe Başkanı Soner Solak, MHP İlçe Başkanı Alparslan Savaş kır, Kurum Müdürleri, ilgili mahalle muhtarları ve Orman İşletme şefleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Köken törende yaptığı konuşmada “İlçemiz ürün çeşitliliği anlamında oldukça zengin, Mut’ta yetişen kayısı ve incirin, sofralık, kurutmalık ve reçellik olarak değerlendirilebiliyor olması büyük bir şans. Ayrıca ilçemiz fidanlık yetiştirme potansiyeli fazla olan bir ilçe. Bu potansiyeli avantaja çevirerek önümüzdeki dönemlerde daha evvel denemelerini yaptığımız hünnap ve ceviz fidanlarını da yetiştirmeyi planlıyoruz”dedi.
Konuşmanın ardından önceden tespiti yapılan 13 Mahallede 15 bin adet beyaz incir fidanı dağıtımı yapıldı.

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