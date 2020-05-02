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Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

MERSİN HABERLERİ  | 02.05.2020 10:24 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde kilosu 12 ile 15 lira arasında alıcı bulan kayısı, üreticiyi sevindirdi.

Mersin’in Mut ilçesinde kilosu 12 ile 15 lira arasında alıcı bulan kayısı, üreticiyi sevindirdi. Kayısının çok kaliteli olması, tüccarın da yüzünü güldürdü.
Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, kayısıda geçen yıl 50 bin ton ihracata 60 bin ton da iç piyasa kayısı verdiklerini hatırlatarak, bu yıl yüzde 90’ları bulan kaliteli kayısı sebebiyle ihracat rakamının 55 bin tonu, iç piyasanın ise 65 bin tonu aşmasını beklediklerini kaydetti.
Başkan Acar, sofralık kayısının ilk hasadı yapıldığında 25 liradan alıcı bulduğunu, şu an 12 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirterek, "Mut kayısısı bu güne kadar görmediği bir altın yılını yaşıyor fiyatlar uçtukça uçuyor. Üretici hakkını fazlasıyla alıyor. Üretici fiyatlardan, tüccar ise kaliteden memnun" dedi.
Kaliteli Kayısı hasadının yılı içerisinde olduklarını belirten Acar, "Sofralık Kayısıda Türkiye’nin yüzde 85’ini karşılayan Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihracat yapan Mut’ta kayısı kalite ve fiyat yönünden bu yıl altın yılını yaşıyor. Özellikle bu yıl kayısı kalitede hiçbir şey kaybetmeyip kaliteyi yükseltti. Kayısı sezonunun ortaları yaklaştıkça fiyatlar geçen yıla oranla iki katını geçti. Üreticinin yüzü güldü, cebi para görüyor. Bu yıl kayısı beklentimizin üzerinde oldu. Kalite kayısıdan memnun olan ihracatçı tezgahı açmış durumda. İlçede ağırlıklı olarak, Al kayısı, Precoce de Thriyinthe, Septik, İtalyan tokalı, Tokaloğlu, Bebeko, Karacabey, Ninfa, Mogador, Şekerpare ve Çağataybey cinsi kayısı üretimi yapılmakta" dedi.
Üreticiler de, 2020 yılında kaliteli kayısı üreterek emeklerinin karşılığını almanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi.

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