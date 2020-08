Mut’ta korona virüs denetimi

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde eş zamanlı korona virüs denetimi, Mersin’in Mut ilçesinde de gerçekleşti.

01-07-2020 tarih ve 15419 sayılı yazısına ekli İçişleri Bakanlığının 30-06-2020 tarih ve 10498 sayılı Korona Virüsle mücadele genelgesi kapsamında Mersin’in Mut ilçesinde tüm berber, kuaför, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım, Camiler, lokanta, restoran, kaffe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, park ve piknik alanlarında denetim yapıldı.

Denetimlerin ardından Karacaoğlan Çınaraltı Parkında vatandaşlara bir konuşma yapan Kaymakam Muammer Köken ve Belediye Başkanı Volkan Şeker, maskesi olmayanlara maske verdiler. Vatandaşları korona virüs konusunda bilgilendirme konuşması yapıp hastalık hakkında vatandaşlarla sohbet ettiler.

Denetime nezaret eden Kaymakam Muammer Köken, "Amacımız ceza yazmak değil esnaf ve vatandaşları bilgilendirmek ve uyarmak" dedi.

Kaymakam Köken,” Burası çınaraltı ilçemizin en merkezi yeri. Lütfen mesafelerimize dikkat edelim ve kendi arkadaşımız bile olsa mesafemizi koruyalım. Daha önce kimle beraber olduğumuzu bilemeyebiliriz. Bu konuda hassasiyet gösterelim. İlçemizde şu anda belli bir oranda bulaş var. Bunlarla temas edenler var. Bunların tek tek evlerinde kalmaları için ikna ediyoruz. Onları her gün kontrol ediyoruz. Herkese bulaşabilir bu konuda duyarlı olmamız gerek. Bu hastalık ciddiye alınan bir şey. Şu an ülkemizde ölü sayısını biliyorsunuz, hasta sayısını biliyorsunuz, yoğun bakımda olanları biliyorsunuz her gün televizyon açıklıyor bunu ve bu konuda bana bir şey olmaz demeyin lütfen. Bu konuda hassas olun” dedi..

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker de, “Büyüklerimizi dostlarımızı tedbirli olmaları konusunda hassas davranmalarını istedik. Tabi bu konu basite alınacak bir konu değil. Hepimizin sınırsız tedbir alması gerekir. Sadece herkesin kendini koruyabileceği bir mücadele olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımıza Kaymakam beyle beraber teşekkür ediyoruz. Tüm sokaklarda insanlarımızın titiz davrandıklarını gördük. Bize düşen görevleri de dört dörtlük yapmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

(AKL-Y)