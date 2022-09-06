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Muud’da ağustos ayında en fazla Zeynep Bastık dinlendi

06.09.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muud’da ağustos ayında en fazla Zeynep Bastık dinlendi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un müzik platformu Muud’un ağustos ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, başarılı şarkıcı Zeynep Bastık’ın ‘Ara’ parçası yerli single listesinde en çok dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti. Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, ağustos ayında da en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Platformda yerli albümler kategorisinde ise zirvede çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü yer aldı.

Yabancı şarkılar kategorisinde Inna & Reynmen-Wherever You Go şarkısı zirvenin sahibi oldu. Ayrıca INNA, yabancı sanatçılar sıralamasında da ağustos ayında en çok dinlenen sanatçı olarak kaydedildi. BTS’in Proof albümü ise yabancı albümler kategorisinde ağustos ayının lideri oldu.

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