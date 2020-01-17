"Müvekkilimizin olayla alakası yok"

Yalova’da meydana gelen silahla yaralama olayında değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan T.K adlı şahsın avukatları, T.K’nın daha önceden Yalova Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşanan trafik kazasında bir şahsın ölümü ile sonuçlanan olayla hiçbir alakasının olmadığını dile getirdiler.

Yalova’nın Adnan Menderes Mahallesinde bundan 2 yıl önce yaşanan trafik kazasında Osman Yazıcı adlı şahıs hayatını kaybetmişti. Baba R.Y ise olayda kaza değil bir husumet olduğunu dile getirmişti. Olayın ardından geçen 2 yıllık sürenin ardından geçtiğimiz günlerde Hacımehmet Ovasında R.Y, T.K adlı şahsı kurşunlamıştı. Olayda yaralanan T.K hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Ancak olayla ilgili çıkan haberlerde baba R.Y’nin oğluna çarptığını iddia ettiği T.K’yı kurşun yağmuruna tuttuğu yazılınca T.K’nın avukatları bir açıklama yaparak, belirtilen olayla müvekkillerinin bir ilgisinin olmadığını dile getirdiler. Av. Harun Karagözoğlu ve Av. Çiğdem Karagözoğlu tarafından yapılan açıklamada, “Çıkan haberlerde müvekkilimiz T.K.’nın geçmiş yıllarda gerçekleşen ve hiçbir alakasının olmadığı bir trafik kazasının faili olarak gösterildiğini üzülerek tespit etmiş bulunmaktayız. Bahse konu haberlerde müvekkilimiz T.K.’nın, kazada vefat edene çarparak ölümüne sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan şahıs olarak nitelendirildiği, vefat eden şahıs ile aralarında husumet bulunduğundan bahisle kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği ve vefat eden şahsın babası tarafından da bu yüzden kurşun yağmuruna tutulduğu gibi gerçeğe aykırı ifadelerin geçtiği görülmektedir Önemle belirtmek isteriz ki, söz konusu haberlere konu olan ve geçmişte gerçekleşen elim trafik kazasının T.K. ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkilimiz T.K. kazaya karışan aracın sahibi veya sürücüsü değildir. Kaldı ki, araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığına dair iddialar da asılsız olup, devam eden yargılama dosyasında sabit olduğu üzere kaza günü gerekli mercilere bildirim yapılarak olayın soruşturması bizzat araç sürücüsü tarafından sağlanmıştır. Müvekkilimiz T.K., hiçbir ilgisi olmayan bir trafik kazasına konu edilerek tasarlanarak kasten öldürülmek istenmiş ve hala yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi vermektedir” denildi.

