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Müzik dünyasının "kalbi yaralı" sanatçısı: Murat Göğebakan

31.07.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kalbim Yaralı" ve "Ay Yüzlüm" gibi şarkılarıyla Anadolu rock müziğinin önemli temsilcileri arasında yer alan Murat Göğebakan, 46 yıllık ömrüne büyük başarılar sığdırdı

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Müzisyen, besteci ve şarkıcı Murat Göğebakan'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti.

"Kalbim Yaralı", "Ben Sana Aşık Oldum Birtanem", "Vazgeçilmiyor" ve "Ay Yüzlüm" başta olmak üzere şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran sanatçı, 10 Ekim 1968'de, Hatice ve Hasan Göğebakan çiftinin ilk çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi.

Anne ve babasının çalışmak için yurt dışına gitmesi nedeniyle çocukluk yıllarını babaannesinin yanında geçiren Göğebakan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

Göğebakan, aynı yıllarda dergah eğitimi aldı ve gitar dersleri verdi. Adana'da yaşadığı yıllarda Senem Hanım ile gerçekleştirdiği evliliğinden Bülent adlı bir oğlu olan Göğebakan, 1994'te eşinden ayrıldı.

- Adana'dan İstanbul'a gelerek ilk albümünü çıkardı

Albüm yapmak için 1995'te Adana'dan İstanbul'a gelen sanatçı, 1997'de ise unutulmayan albümü "Ben Sana Aşık Oldum"u çıkararak hayallerini gerçekleştirdi.

Bu albümdeki şarkılarla beğeni toplayan Göğebakan, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülünü aldı.

Şarkıcı 1998'de "Sen Rahatına Bak", 1999'da "Tek Suçum Seni Sevmekmiş", 2000'de ise "Merhaba" albümlerini yayımladı.

Göğebakan, 2000'de Sema Bekmez ile 11 yıl süren bir evliliğe başladı. Sanatçının, 2002'de dinleyiciyle buluşan "Ay Yüzlüm" albümü, MÜYAP'ın "En Çok Satan Albüm" ödülünü aldı.

Albümdeki, Bora Ayanoğlu'nun "Yunus" adlı eseri üzerine Ömer Faruk Güney'in yazdığı sözlerle ortaya çıkan "Ay Yüzlüm" çalışması döneme damgasını vurdu.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok konser veren Göğebakan'ın aynı albümde bulunan "Vazgeçilmiyor" ve "Namus Belası" şarkıları da dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Murat Göğebakan, 2004'te "Yaralı", 2005'te "Sana Olan Aşkım Şahit", 2007'de "Sevgiliye", 2010'da "Aşıklar Yolu" ve 2012'de ise son albümü "Aşkın Gözyaşları"nı müzik dünyasına kazandırdı.

- Albümlerinde usta sanatçıların eserlerini yorumladı

Sanatçı, Cem Karaca, Barış Manço, Bora Ayanoğlu, Zülfü Livaneli, Ünol Büyükgönenç, Cengiz Kurtoğlu, Sinan Özen ve Ferdi Tayfur'un eserlerini de albümlerinde yorumladı.

Kendi döneminde Anadolu rock müziğinin önemli temsilcilerinden gösterilen başarılı isim, 1999'da Cansu Koç'la "Kendim Ettim Kendim Buldum", 2004'te Emir Şaşmaz'la "Gideceksen", Yaşar, Haluk Levent, Feridun Düzağaç ve Kurtuluş Türkgüven ile "Aynı Mahallenin Çocukları" albümünde, 2007'de Zeliha Sunal ile "Kara Gözlüm" ve 2010'da ise Örge Volkan ile "Karagül" adlı şarkılarda düet yaptı.

Grip olduğu düşüncesiyle Mayıs 2009'da gittiği hastanede, kan kanseri olduğunu öğrenen Göğebakan'ın tedavisine hastalığının ilerlemesi dolayısıyla hastanede devam edildi.

Sanatçı, 2010'da hastalığını kendi ifadesiyle "inancıyla ve edilen dualarla" yenerek müzik kariyerini kaldığı yerden sürdürdü.

Göğebakan, tedavisinin ardından "Aşıklar Yolu" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. 2012'de çıkardığı "Aşkın Gözyaşları" albümün ilk klibini "Vurgunum", ikincisini ise "Unutulan" adlı çalışmalara çekti.

Kısa ömrüne büyük başarılar sığdıran sanatçının hastalığı 2013'te yeniden nüksetti ve tedavi görmeye başladı.

Murat Göğebakan, 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Uzun Adam" şarkısını besteledi.

Kendisine "sevgi adamı" lakabı takan ve sanat camiasında bu şekilde tanınan Murat Göğebakan, 24 Temmuz 2014'te hastaneye kaldırıldı ve 31 Temmuz 2014'te İstanbul'da 46 yaşında vefat etti.

Göğebakan'ın cenazesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

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