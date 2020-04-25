Müzik öğretmeni "Evde kal" şarkısı besteledi, küçük kızı seslendirdi

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de yaşayan bir müzik öğretmeni ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi kızı, söz ve müziğini kendilerinin yaptığı "Evde kal" şarkısını seslendirerek klipleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle evinde öğrencilerine uzaktan eğitim veren Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı ve Müzik Öğretmeni Vedat Çelik ile 7 yaşındaki kızı Ceren Berra Çelik, hem okula olan özlemlerini hem de tedbirlere uyulması gerektiğini konu alan bir şarkı hazırladı.

Babasının söz ve müziğini hazırladığı "Evde kal" şarkısını seslendiren Ceren Berra Çelik, virüsün çocuklara da bulaşabileceğini ve büyüklerin riske atılmaması gerektiğini melodilerle anlattı.

Vedat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin de öğretmen olduğunu, evde kalarak sürece destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Evde şimdiye kadar yapılmamış birçok işin olduğunu fark ettiklerini anlatan Çelik, "Evde beraber mutfağa giriyoruz, beraber ders çalışıyoruz, beraber oyunlar oynuyoruz. Bakanlarımızın da dediği gibi evde hayat var. Aslında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gerekli bütün önlemleri çok net bir şekilde anlatıyor. Direktiflere uyduğumuz zaman zaten evde kalınca yapılacak çok güzel şeyler olduğunu görüyoruz." dedi.