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Müzik öğretmeni "Evde kal" şarkısı besteledi, küçük kızı seslendirdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir müzik öğretmeni ve 7 yaşındaki kızı, söz ve müziğini kendilerinin yaptığı, "Evde kal" şarkısını seslendirip klip haline getirdi - Müzik öğretmeni Vedat Çelik: - "Kızım çok müzikle ilgili. Bazen sıkılıyor, okulunu özlediği oluyor ama sabırlı. Aslında benim yazdığım şarkıda sözler tamamen kızımın duygularına tercüman oldu. Bir nevi kızımın sesi oldum. Kızım da çok severek okudu"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de yaşayan bir müzik öğretmeni ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi kızı, söz ve müziğini kendilerinin yaptığı "Evde kal" şarkısını seslendirerek klipleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle evinde öğrencilerine uzaktan eğitim veren Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı ve Müzik Öğretmeni Vedat Çelik ile 7 yaşındaki kızı Ceren Berra Çelik, hem okula olan özlemlerini hem de tedbirlere uyulması gerektiğini konu alan bir şarkı hazırladı.

Babasının söz ve müziğini hazırladığı "Evde kal" şarkısını seslendiren Ceren Berra Çelik, virüsün çocuklara da bulaşabileceğini ve büyüklerin riske atılmaması gerektiğini melodilerle anlattı.

Vedat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin de öğretmen olduğunu, evde kalarak sürece destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Evde şimdiye kadar yapılmamış birçok işin olduğunu fark ettiklerini anlatan Çelik, "Evde beraber mutfağa giriyoruz, beraber ders çalışıyoruz, beraber oyunlar oynuyoruz. Bakanlarımızın da dediği gibi evde hayat var. Aslında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gerekli bütün önlemleri çok net bir şekilde anlatıyor. Direktiflere uyduğumuz zaman zaten evde kalınca yapılacak çok güzel şeyler olduğunu görüyoruz." dedi.

- "Kızımın sesi oldum"

Ortaya çıkardığı şarkıyı kızının çok sevdiğini dile getiren Çelik, şunları belirtti:

"Kızım çok müzikle ilgili. Bazen sıkılıyor, okulunu özlediği oluyor ama sabırlı. Aslında benim yazdığım şarkıda sözler tamamen kızımın duygularına tercüman oldu. Bir nevi kızımın sesi oldum. Kızım da çok severek okudu. Ona bir de sürpriz yaptık. Evdeki durumlarını, hareketlerini fotoğrafladık ve klipleştirdik. Çok sevindi. Bu süreçten mümkün mertebe etkilenmemeye çalışıyoruz. Bir öğretmen olarak öğrencilerimizin bu durumu fırsata çevirmesini istiyorum. Sadece uyarıları dikkate alırsak, biz bu sorunu da aşarız. Kesinlikle virüsle mücadelemizi çok net bir şekilde sonuçlandırabiliriz."

Meserret İnel İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ceren Berra Çelik de anne ve babasının öğretmen olmasından dolayı kendisini şanslı hissettiğini dile getirdi.

Çelik, evde de okuldaki gibi derslerine çalıştığını belirterek, arkadaşlarının motivasyonu için babasıyla yaptıkları "Evde kal" şarkısının gelecekte kendisi için bir hatıra olacağını söyledi.

- "Bakan amcaların uyarılarını dikkate alalım"

Evde kalmanın iyi yanlarının da olduğuna değinen Çelik, şöyle dedi:

"Evde de geçirebileceğiniz zamanlar çok. Bu bence bizim için
bir avantaj oldu. Hep okullarımıza gidiyorduk ve ailelerimizle zaman
geçiremiyorduk. Bu bize bir avantaj oldu. Biliyorum okulunuzu özlüyorsunuz ama
geçecek bunlar. Bunu da her virüs gibi atlatabileceğiz. Ben de okulumu ve
öğretmenimi çok özledim. Bakan amcaların uyarılarını dikkate alalım. Risk
almayalım ve sadece gerekeni yapalım. Mutfakta anneme yardımcı oluyorum. Evimizi
mikroplardan arındırıyoruz. Babamla şarkılar söylüyoruz. Geleceğimizi riske
atmamak için evde kalıyoruz. Umarım şarkımızı beğenirsiniz."

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