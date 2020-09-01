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Müzik öğretmenliği bölümünde özel yetenek sınavı yapıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 01.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünün özel yetenek sınavı, İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi’ndeki Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü dersliklerinde yapıldı.Uluslararası öğrenciler dahil 40 öğrencinin kabul edileceği Müzik Öğretmenliği Bölümünün özel yetenek sınavı için 96 öğrenci başvuruda bulunurken sınav süresince sosyal mesafe ve hijyen kuralları harfiyen uygulandı.Üç ayrı oturumda iki gün süren özel yetenek sınavında uluslararası öğrenciler de dahil toplam 40 öğrenci, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Trakya Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde okumaya hak kazandı.

Müzik öğretmenliği bölümünde özel yetenek sınavı yapıldı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünün özel yetenek sınavı, İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi’ndeki Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü dersliklerinde yapıldı.
Uluslararası öğrenciler dahil 40 öğrencinin kabul edileceği Müzik Öğretmenliği Bölümünün özel yetenek sınavı için 96 öğrenci başvuruda bulunurken sınav süresince sosyal mesafe ve hijyen kuralları harfiyen uygulandı.
Üç ayrı oturumda iki gün süren özel yetenek sınavında uluslararası öğrenciler de dahil toplam 40 öğrenci, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Trakya Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde okumaya hak kazandı. İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesindeki Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü dersliklerinde yapılan özel yetenek sınavı için saat 09.00’da yerleşkede toplanan aday öğrenciler, ateş ölçümü yapıldıktan sonra tek tek sınav salonuna alındı. Maske ve siperlikle sınava giren öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak mülakattan geçti. Çaldıkları enstrümanlarla özel yetenek sınavına tabii tutulan aday öğrencilere aileleri de dışarıda bekleyerek destek oldu.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, aday öğrencilerin, üçer akademisyenden oluşan iki ayrı kuruldan geçtiğini ifade ederek özel yetenek sınavına giren tüm öğrencilere başarılar diledi. Eğitim Fakültesi’nde, Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği bölümlerine özel yetenekle öğrenci kabul edildiğini ifade eden Dekan Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, “Var olan yönergemizi pandemi nedeniyle güncelledik ve yönergeye, sınava katılmak isteyen öğrencilerimizin yanlarında maske ve siperlik getirmeleri maddesini ekledik. Özel yetenek sınavlarımız, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak büyük bir titizlikle gerçekleşti. Tüm aday öğrencilerimiz tek tek ateşleri ölçüldükten sonra içeri alındı. Ateşi yüksek çıkan öğrenci olma ihtimalini göz önünde bulundurarak ayrı bir salon hazırladık. Kamerayla kayıt altına alınan özel yetenek sınavlarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı” dedi.
10 uluslararası öğrenci kontenjanı için 40 kişinin başvurduğunu ifade eden Dekan Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, toplam başvuru sayısının da 96 olduğunu söyledi. Prof. Dr. Maden, Müzik Öğretmenliği Bölümünde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

Müzik öğretmenliği bölümünde özel yetenek sınavı yapıldı

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