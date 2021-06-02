"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzik emekçilerine haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız." ifadeleri kullanıldı.
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