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"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

02.06.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzik emekçilerine haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız." ifadeleri kullanıldı.

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