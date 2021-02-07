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Müzik yarışmasında heyecan cazla devam ediyor

07.02.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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Müzik yarışmasında heyecan cazla devam ediyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin online olarak gerçekleştirdiği Kaleiçi Müzik Yarışmalarında heyecan cazla devam ediyor.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin online olarak gerçekleştirdiği Kaleiçi Müzik Yarışmalarında heyecan cazla devam ediyor. 14 yaş ve üzeri amatör, profesyonel tüm müzisyenlerin katılımına açık yarışmaya başvuralar 8 Şubat Pazartesi başlıyor. Yarışmanın ödülü ise bir hafta Kaleiçi tatili.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Covid-19 salgınının sanatsal üretim ve bunların seyirciyle buluşma mekanlarında da değişime neden olduğunu söyledi. Uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sosyal medyanın ve dijital platformların konser salonuna dönüştüğünü, evlerin birer sahne haline geldiğini belirten Başkan Uysal, “Müzisyenlerin hem bir şekilde seyirciye buluşma çabasına destek olmak hem nitelikli çalışmaların ortaya çıkmasını hem de Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin sanatla yan yana anılmasını sağlamak için Kaleiçi Müzik Yarışmaları başlığında bir yarışmalar dizisini başlattık” diye konuştu.

Geçen yıl temmuz ayında başlayan yarışmada Türkçe pop müzik, rock ve Türk halk müziği kategorilerinde birincilerin belli olduğunu kaydeden Başkan Uysal, şimdi sırada caz müziğin yer aldığını söyledi. Başkan Uysal, başvurudan oylamaya tüm sürecin Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu üzerinden işlediği yarışmanın yeni etabında başvuruların pazartesi başlayacağını kaydetti.

Türkiye’nin her yerinden 14 yaş ve üzeri amatör, profesyonel, grup ya da vokal tüm müzisyenlerin katılımına açık yarışmada başvurular 14 Şubat’ta kadar devam edecek. Yarışmaya katılım için müzisyenlerin 1 Ocak 2019 sonrası kayda aldıkları çalışmaları #kaleiçimüzikyarışması ve #kaleicioldtown etiketleriyle internet sitesine yükleyip belirtilen adresüzerindeki formu doldurmaları yeterli olacak. Yarışmanın oylaması ise 16 Şubat Salı saat 09.00’da başlayacak ve 18 Şubat Perşembe saat 24.00’de sona erecek. İnternet üzerinden kullanılacak oylarla belirlenecek birinci, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde bir hafta tatil kazanacak.

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