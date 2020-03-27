Müzisyen çift evlere "Facebook" üzerinden konuk oluyor

"Koronavirüs çıkmadan önce belirli gün ve gecelerde sahne alıyorduk. Etkinlikler iptal edilince, ülkemizde zor durumdayken, bir şey yapmak istedik. Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel ile görüştük. İnternet üzerinden şarkılarımızı söyledik ve çok güzel bir program oldu. Şarkılarımızla evlere konuk oldukça insanlarımıza tebessüm ettireceğiz. Tek amacımız da bu. Vatandaşlarımız evde kalsın yeter ki, biz onlar için çalıp söyleriz. Herkes alınan tedbirlere uyarsa bugünleri de güçlü bir şekilde atlatırız."

Sıkıntılı günlerde herkesin desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Demirci, şu değerlendirmede bulundu:

Salih Demirci, AA muhabirine, yaşanan zorlu süreçte insanları biraz olsun mutlu etmek için böyle bir etkinlikte yer almaya karar verdiklerini söyledi.

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan müzisyen Emine ve Salih Demirci çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için "Facebook" üzerinden şarkılar seslendiriyor.

Emine Özata Demirci ise müziğin her zaman insanları mutlu ettiğini dile getirdi.

Orkestralarıyla insanlara moral vermek istediklerini belirten Demirci, "İnşallah bunda başarılı olmuşuzdur. İnanıyorum ki Allah'ın izniyle bu zor günlerden de gececeğiz. Daha güzel günlerde sanatımızı icra etmek için sahnelerde vatandaşlarımızla bulaşacağız." diye konuştu.

Programı evinden izleyen Ertan Gence de bu zor günlerde bu tür programların insanları rahatlattığını vurguladı.

Demirci çifti, Süleymanpaşa Belediyesinin "Evde Kültür Sanat Etkinlikleri" kapsamında çarşamba günleri 2 saat sosyal medyadan programlarına devam edecek.

