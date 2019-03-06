Mykola Morozyuk'un eşi Iryna Morozyuk trafik kazası geçirdi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Morozyuk'un eşi Iryna Morozyuk trafik kazasında yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Derepazarı istikametine giden Kadem Oğur yönetimindeki 53 T 0447 plakalı taksi ile karşı yönden gelen Köksal Arabikoğlu'nun kullandığı 55 AAK 848 plakalı otomobil Alipaşa mevkisinde çarpıştı.
Kazada, takside bulunan Iryna Morozyuk yaralandı.
Morozyuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kazayı öğrenen Mykola Morozyuk, akşam idmanına katılmayarak hastaneye gitti.
Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, Rize şehrinin çok sevdiğini sosyal medya paylaşımıyla belli etti.
Irina Morozyuk paylaştığı fotoğrafta, "Bu şehrin güzelliğine gerçekten çok şaşırdım. Rize Kalesi'ndeydik, oradan şehrin ana kısmına açılan bir manzara var ve güzeldi. Bulutlu bir gökyüzü olsaydı, bulutlar ayaklarımızın altında olurdu. Küçük, kesinlikle modern bir şehir, çok canlı. Bir şey satın alabileceğiniz birçok dükkan var. Yaz aylarında çiçekler açarken bu şehrin ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyorum" notunu yazdı.
Mykola Morozyuk'un eşi Iryna Morozyuk trafik kazası geçirdi!
Mykola Morozyuk'un eşi Iryna Morozyuk trafik kazası geçirdi!
Mykola Morozyuk'un eşi Iryna Morozyuk trafik kazası geçirdi!
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