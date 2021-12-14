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Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’den Galatasaray Adası açıklaması! “Hayırlı olsun”

14.12.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde satın alınan Galatasaray Adası için istinaf mahkemesi tahliye kararını onayladı. Bu karar sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, " Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’den Galatasaray Adası açıklaması! “Hayırlı olsun”

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası için istinaf mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme adanın işletmecisi için tahliye kararı verdi. Bu karar sonrası Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir konuştu.

İŞTE EPÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray adasının tahliyesine ilişkin olarak kiracı tarafindan mahkeme kararı 12/04/2021 tarihinde istinaf edilmişti. Göreve gelir gelmez, Sayın başkanımiz ve yönetim kurulumuzla birlikte ada davası ve hukuki süreçlerine iliskin ciddi bir bilimsel ve akademik çalışma yapılmış olup, bu kapsamda öne alma talebi dermeyan edilmiştir. Geldiğimiz noktada, bu hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede 02.12.2021 tarihinde istinaf mahkemesi tarafından esastan red kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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