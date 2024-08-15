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  4. Mynet sordu taraftar yanıtladı! Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'ne vedanın faturasını yönetime kesti

Mynet sordu taraftar yanıtladı! Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'ne vedanın faturasını yönetime kesti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.08.2024 10:53
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Fransız ekibi Lille karşısında alınan 2-1 ve 1-1'lik sonuçlar sonrası Şampiyonlar Ligi'ne beklenmedik bir şekilde 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe'de taraftar yaşanan bu durumun sorumlusu olarak yönetimi gösterdi. İşte detaylar...

Mynet sordu taraftar yanıtladı! Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'ne vedanın faturasını yönetime kesti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda uzatmaya giden mücadelede Fransız temsilcisi Lille ile 1-1 berabere kalan ve Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, büyük beklentilerle başladığı Şampiyonlar Ligi'ne erken vedasıyla taraftarlarını üzmüştü.

Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından hakemi eleştirirken, taraftarlar ise orta saha transferi yapmayan yönetimi suçlamıştı.

MYNET SORDU, TARAFTAR YANITLADI

fb-lille

Karşılaşmanın ardından Mynet olarak yaşanan erken vedanın nedenini sizlere sormuştuk.

Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı anket sonucunda taraftarlar faturayı yönetime kesti.

İŞTE SONUÇLAR...

SDSDFS

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