Mynet sordu taraftar yanıtladı! Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'ne vedanın faturasını yönetime kesti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda uzatmaya giden mücadelede Fransız temsilcisi Lille ile 1-1 berabere kalan ve Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, büyük beklentilerle başladığı Şampiyonlar Ligi'ne erken vedasıyla taraftarlarını üzmüştü.

Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından hakemi eleştirirken, taraftarlar ise orta saha transferi yapmayan yönetimi suçlamıştı.

MYNET SORDU, TARAFTAR YANITLADI

Karşılaşmanın ardından Mynet olarak yaşanan erken vedanın nedenini sizlere sormuştuk.

Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı anket sonucunda taraftarlar faturayı yönetime kesti.

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