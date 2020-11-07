Mysia Yolları’nda sonbahar rotası

Nilüfer Belediyesi’nce düzenlemesi yapılan, birçok yürüyüş ve doğa sporları parkurlarından oluşan Mysia Yolları, bu hafta sonunda doğa tutkunlarını ağırladı.

Nilüfer Belediyesi; doğa, tarih ve kültür rotalarını içeren, Bursa’nın en uzun, en düzenli yürüyüş ve doğa sporları parkurlarından oluşan Mysia Yolları’nda bu hafta sonunda da keyifli bir yürüyüş etkinliği düzenledi. Doğaseverler, “Kasım’da Mysia Yolları” yürüyüşünde Kadriye Mahallesi ile İnegazi Mahallesi arasındaki 8 kilometrelik parkur için yola koyuldu. Katılım, küresel salgın nedeniyle sınırlı tutulurken; maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına özen gösterildi.

Dökülen yapraklarla birlikte, sonbahar mevsiminin doğada rengârenk bir atmosfer oluşturduğu yürüyüşe katılanlar, Kadriye Mahallesi başlangıcı ardından Mysia Yolları P12 parkurunu takip ederek Deliktaş Mağarası’na ulaştı. Doğaseverler, buradaki dinlenme alanında verdikleri mola sonrası rehberlerin refakatinde, Mysia Yolları’nın eşsiz manzarası eşliğinde, parkurun bitiş noktası olan İnegazi Mahallesi Meydanı’ nda yürüyüşü tamamladı. 27 farklı doğa yürüyüşü, 18 bisiklet ve 5 adet atlı yürüyüş rotası olmak üzere, toplam 50 rota olarak tasarlanan Mysia Yolları’nda düzenlenen yürüyüş etkinliklerinin önümüzdeki aylarda da farklı rotalarda süreceği belirtildi.

