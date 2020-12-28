n11.com, Netmarble ve Doğuş Teknoloji iş birliğiyle yeni oyun ekosistemi geliyor

İSTANBUL (AA) - n11.com, Güney Kore'nin en büyük mobil oyun geliştiricisi Netmarble’ın Türkiye ofisi Netmarble Turkey ve Doğuş Teknoloji iş birliği ile mobil oyunlar konusunda yeni bir oyun ekosistemi kuruluyor.

n11.com açıklamasına göre, oyun endüstrisi hızlı yükselişini sürdürüyor. Yıl başından itibaren dev satın alma ve birleşmelerin yanı sıra oyun oynama sürelerinin arttığı sektörde mağaza içi harcamalar da arttı.

Analistler 2020 yılı içerisinde 44,1 milyar mobil oyunun indirildiğini ve yıl sonuna kadar 2,7 milyar kullanıcının oyunlara 77,2 milyar dolar harcayacağını belirtirken, Türkiye'de özellikle hyper casual ve casual oyun kategorisinin yükselişe geçtiğini belirtti.

Stüdyo sayısı çift basamaklı sayılardan dört basamaklı sayılara doğru yükselirken, kategorideki hareketlilik bu alana girmek isteyen genç yetenekler ile kurumların da ilgisini çekmeye başladı.

Dünyanın yanı sıra Türkiye'de de hızla yükselen mobil oyun konusunda yeni başarı hikayeleri çıkarmak için Netmarble Turkey, n11.com ve Doğuş Teknoloji de bu kapsamda güçlerini birleştirdi.