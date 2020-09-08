SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Nabil Dirar Belçika'ya

Nabil Dirar Belçika'ya

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.

Nabil Dirar Belçika'ya

Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu ile kavga eden ve gözden çıkartılan Nabil Dirar’ın, Belçika ekibi Club Brugge’e döneceği iddia edildi.

Fas basını tecrübeli oyuncunun Brugge ile yapığı görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurdu. Transfer kısa süre içinde netleşecek. (AKŞAM)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Zahavi'den flaş transfer açıklaması!Zahavi'den flaş transfer açıklaması!
Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Galatasaray yeni transferini açıkladı!
Galatasaray yeni transferini açıkladı!
Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!
Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!
Arabasında Türkçe şarkı dinledi, hayranları beğeni yağdırdı!
Arabasında Türkçe şarkı dinledi, hayranları beğeni yağdırdı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nabil Dirar Belçika'ya
Ayrılıyor! İşte yeni adresi...
Garry Rodrigues'ten ayrılık açıklaması: Son derece saçma iddialar
Garry Rodrigues'ten ayrılık açıklaması
Eran Zahavi: Hiçbir şey belli değil!
Zahavi'den flaş transfer açıklaması!
Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya alkışlı karşılama
Jose Sosa'ya alkışlı karşılama
Fenerbahçe'den Cenk Tosun harekatı!
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Lazio Vedat Muriqi'yi bugün açıklayacak
İşte Vedat Muriqi transferinin detayları!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.