Nabil Dirar Belçika'ya

Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu ile kavga eden ve gözden çıkartılan Nabil Dirar’ın, Belçika ekibi Club Brugge’e döneceği iddia edildi.
Fas basını tecrübeli oyuncunun Brugge ile yapığı görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurdu. Transfer kısa süre içinde netleşecek. (AKŞAM)
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