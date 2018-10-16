Nabil Dirar'dan Fenerbahçe'yi çıldırtan yanıt!

Fenerbahçe yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Koudier'i İstanbul'a davet etti. 2017 yılında Monaco'dan alınan ve 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun fesih için istediği şartlar soruldu.

'Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmem, Fransa'ya dönerim' diyen Dirar, "Yıllık ücretimde indirim yapmam, yeni takımda maaş farkı olursa siz ödersiniz" şartını da koştu.

Fenerbahçe yönetimi, şartları öğrendikten sonra beklemeye geçti. Menajerine "Teklif varsa getir, değerlendireceğiz" talimatı verildi. Monaco'dan alınan Dirar'a 4.5 milyon Euro bonservis ödendi. Faslı oyuncunun yıllık maaşı ise 2 milyon Euro civarı... (Sabah)

