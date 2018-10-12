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Nabil Dirar'dan imalı paylaşım!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.10.2018 22:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nabil Dirar imalı bir paylaşım geldi. Dirar, "Kimse gülüşümüzü alamaz, çok şükür" yazdı.

Nabil Dirar'dan imalı paylaşım!

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel ve Aatif ile birlikte kadro dışı kalan Nabil Dirar'dan imalı bir paylaşım geldi.

Dirar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse gülüşümüzü alamaz, çok şükür" mesajını paylaştı...

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nabil dirar Fenerbahçe

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