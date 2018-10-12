Nabil Dirar'dan imalı paylaşım!

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel ve Aatif ile birlikte kadro dışı kalan Nabil Dirar'dan imalı bir paylaşım geldi.
Dirar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse gülüşümüzü alamaz, çok şükür" mesajını paylaştı...
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