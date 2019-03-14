Nabil Dirar, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de sakatlığı geçmeyen Nabil Dirar, Denir Grup Sivasspor ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.
Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında da yer almayan Dirar, böylece üst üste 2. maçını kaçırmış oldu.
Öte yandan Dirar'ın sakatlığını tam olarak atlatmaması nedeniyle Fas Milli Takımı'ndan da affını istediği belirtildi.
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