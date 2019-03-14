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Nabil Dirar, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.03.2019 22:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nabil Dirar'dan kötü haber geldi. Demir Grup Sivasspor ile Cuma günü karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Nabil Dirar, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de sakatlığı geçmeyen Nabil Dirar, Denir Grup Sivasspor ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında da yer almayan Dirar, böylece üst üste 2. maçını kaçırmış oldu.

Öte yandan Dirar'ın sakatlığını tam olarak atlatmaması nedeniyle Fas Milli Takımı'ndan da affını istediği belirtildi.

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Fenerbahçe nabil dirar

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