Nabil Dirar'ı Marsilya istiyor!

Dünya Kupası'nda ülkesi Fas ile boy gösteren Nabil Dirar, transfer piyasasında adı geçen oyunculardan biri...

2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcuya Marsilya'nın talip olduğu öğrenildi.

Aykut Kocaman döneminde takımın en kilit isimlerinden biri olan Dirar, Cocu'nun gelişiyle birlikte forma kaygısı yaşıyor.

Fas Milli Takımı ile Rusya'daki turnuvaya veda eden Dirar, ekstra izin yapacağı için ilk etap kampını da kaçıracak.

Taraftar ile yıldızı barışmayan Dirar'ın vedasına izin verileceği iddia ediliyor. Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Dirar 5 gol atıp 8 asist yaptı.

