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Nabil Dirar'ın sezon sonunda Club Brugge'e transfer olacağı iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı maçta sergilediği performansla alkış toplayan Nabil Dirar için Belçika'dan transfer iddiası ortaya atıldı. Faslı futbolcuyu devre arasında da isteyen Club Brugge'ün oyuncuya yaz aylarında imza attıracağı öne sürüldü.

Nabil Dirar'ın sezon sonunda Club Brugge'e transfer olacağı iddia edildi

MYNET.COM | Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında kadro dışı kalan ancak Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle affedilen Nabil Dirar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Hollanda basınına yansıyan habere göre Nabil Dirar ile Belçika ekibi Club Brugge'ün ilgilendiği ve 33 yaşındaki oyuncuyla yaz aylarında sözleşme imzalamayı planladığı kaydedildi.

Brugge'ün Ocak ayında Dirar'a talip olduğu ancak transferi gerçekleştiremediği belirtilen haberde, Belçika ekibinin Fenerbahçe'nin onay vermesinin ardından Dirar transferini yaz transfer döneminde bitireceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 8 lig maçında forma giyip 2 asist yapan Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2020 yılının Haziran ayında sona erecek.

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Fenerbahçe nabil dirar club brugge

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