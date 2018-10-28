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Nabil Dirar1 haftadır Antalya'da tatil yapıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.10.2018 17:57 | Son Güncelleme

Nabil Dirar Fenerbahçeli taraftarları çıldırtmaya devam ediyor. Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Nabil Dirar, sarı-lacivertlilerin akşam MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maç öncesinde Antalya’da tatil yapıyor.

Nabil Dirar1 haftadır Antalya'da tatil yapıyor

Fenerbahçe’nin bu akşam karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı öncesinde geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Nabil Dirar Antalya’da tatil yapıyor.

Takımdan diğer kadro dışı bırakılan oyuncular Samandıra ve Dereağzı’nda çalışmalarını sürdürürken Dirar’ın tatil yapması dikkat çekti.

Nabil Dirar yaklaşık 1 haftadan beri Antalya’da bir otelde ailesiyle beraber tatil yapıyor.

32 yaşındaki Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından tatilden bir fotoğraf paylaştı. Dirar'ın yaptığı paylaşıma taraftarlardan tepki geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe nabil dirar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adamı süresiz kadro dışı bırakmışsın istediğini yapar.
Adam kadro dışı merak etme mynet taraftarın çıldırdığı falan yok
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