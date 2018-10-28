Nabil Dirar1 haftadır Antalya'da tatil yapıyor

Fenerbahçe’nin bu akşam karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı öncesinde geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Nabil Dirar Antalya’da tatil yapıyor.
Takımdan diğer kadro dışı bırakılan oyuncular Samandıra ve Dereağzı’nda çalışmalarını sürdürürken Dirar’ın tatil yapması dikkat çekti.
Nabil Dirar yaklaşık 1 haftadan beri Antalya’da bir otelde ailesiyle beraber tatil yapıyor.
32 yaşındaki Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından tatilden bir fotoğraf paylaştı. Dirar'ın yaptığı paylaşıma taraftarlardan tepki geldi.
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