Nac Breda Ömer Bayram'a talip

Bu sezon G.Saray forması altında iyi bir performans sergileyen Ömer Bayram eski kulübü Nac Breda’nın radarına girdi.

Hollanda ekibi Sarı-Kırmızılı Yönetim ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki oyuncu da da eski kulübünde oynamaya sıcak bakıyor. Ömer’in G.Saray ile olan sözleşmesi 2021 yılının haziran ayında bitiyor. (AKŞAM)

