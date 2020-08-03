Nac Breda Ömer Bayram'a talip

Bu sezon G.Saray forması altında iyi bir performans sergileyen Ömer Bayram eski kulübü Nac Breda’nın radarına girdi.
Hollanda ekibi Sarı-Kırmızılı Yönetim ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki oyuncu da da eski kulübünde oynamaya sıcak bakıyor. Ömer’in G.Saray ile olan sözleşmesi 2021 yılının haziran ayında bitiyor. (AKŞAM)
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