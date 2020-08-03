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Nac Breda Ömer Bayram'a talip

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.08.2020 12:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın parlayan isimlerinden Ömer Bayram'a eski kulübü talip oldu.

Nac Breda Ömer Bayram'a talip

Bu sezon G.Saray forması altında iyi bir performans sergileyen Ömer Bayram eski kulübü Nac Breda’nın radarına girdi.

Hollanda ekibi Sarı-Kırmızılı Yönetim ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki oyuncu da da eski kulübünde oynamaya sıcak bakıyor. Ömer’in G.Saray ile olan sözleşmesi 2021 yılının haziran ayında bitiyor. (AKŞAM)

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