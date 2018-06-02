Nadal ve Halep turladı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvaya yedinci gün maçlarıyla devam edildi. Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, üçüncü tur mücadelesinde Fransız Richard Gasquet ile karşılaştı.
1 saat 58 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenen Nadal, son 16 tenisçi arasına kaldı. Son şampiyon Nadal'ın dördüncü turdaki rakibi Alman Maximilian Marterer oldu. 3 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, ABD'li Steve Johnson'ı 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0, 8 numaralı seribaşı Belçikalı David Goffin de Fransız Gael Monfils'i 6-7, 6-3, 4-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yendi.
HALEP SONRADAN AÇILDI
Fransa Açık'ta iki kez final oynayan tek kadınlar dünya 1 numarası Simona Halep, üçüncü turda Alman Andrea Petkovic'i 2-0 yendi. Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmak için mücadele eden 26 yaşındaki Halep, ilk setini 7-5 kazandığı maçın ikinci setini de rakibine oyun vermeden hanesine yazdırdı.
Halep'in dördüncü turdaki rakibi Belçikalı Elise Mertens oldu. 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, 2010 Fransa Açık finalisti Avustralyalı Samantha Stosur'u 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Muguruza, dördüncü turda Ukraynalı Lesia Tsurenko ile eşleşti.
SHARAPOVA ZORLANMADI
Turnuvada iki kez şampiyon olan Maria Sharapova, 6 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı. Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ise Fransa Açık'a üçüncü turda veda etti. 25 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit, Kvitova'yı 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.
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