Nadasa bırakılan bozkır arazilerinde kaba yem üretiliyor

Özellikle besicilik yapan çiftçilerin arazilerinin değerlendirildiği üniversite çiftçi iş birliğindeki çalışmanın üçüncü yılında ise başka ilçelerdeki köyler de eklenerek yaklaşık 850 dekar araziye kaba yem ekimi yapıldı.

İyi verim elde edilmesiyle ikinci yıldan itibaren projeye çiftçiler de dahil edilerek 2018-2019 yetiştirme sezonunda merkez, Mucur ve Boztepe'nin bazı köylerinde 40 dekar arazide kaba yem ekildi.

Tritikale ve fiğ karışımı yapılan ekimden yüksek verim alınmasıyla kaba yem üretiminde başarı elde edildi.

KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖK'ün "tarım ve jeotermal" alanlarında üniversitelerini pilot seçmesinin ardından hazırladıkları 8 projeden birisinin "Kaba Yem Projesi" olduğunu söyledi.

Amaçlarının hem kuraklık nedeniyle nadasa bırakılan arazilerin değerlendirilmesi hem de hayvancılık merkezi olan Kırşehir'in kaba yem ihtiyacının bölgeden karşılanabilmesi olduğunu aktaran Kurt, yemin bölgede büyük bir ihtiyaç olduğuna işaret etti.

- Gelecek yıl 1000 dekarın üzerine çıkacak

Kurt, Kırşehir'de 240 bine yakın büyükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacının 740 bin ton civarında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ancak bunun yüzde 10'u karşılanabiliyor. İlk yıl kaba yem ekimimiz 90 dekar civarındaydı. İkinci yıl 400 dekara çıkardık, bu yıl 840 dekar arazide kaba yem ekimi yapıyoruz. Üniversiteye ait arazideki tritikale hasadını gerçekleştirdik. Çiftçilerimize örnek olarak buradaki elde edilen sonuçları paylaşarak yaygınlaştırıyoruz. Önümüzdeki yıl çiftçilerimizle ortak olarak 1000 dekarın üzerinde araziye kaba yem ekimi yapacağız."