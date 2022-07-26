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Nadir görülen Arap tavşanına Kahramanmaraş'ta rastlandı

26.07.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nadir görülen Arap tavşanına Kahramanmaraş'ta rastlandı

Nadir görülen Arap tavşanı, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde görüntülendi.

Tavşanı fotoğraflayan Altunelma Mahallesi sakinlerinden Emrah Tavşan, gazetecilere, bir süre önce arabasıyla seyir halindeyken yolun kenarında daha önce görmediği bir hayvana rastladığını anlattı.

Hayvanı ilk gördüğünde şaşkınlık yaşadığını ifade eden Tavşan, "Önce tavşan yavrusu zannettim fakat yaklaştıkça kuyruğu ve ayaklarının değişik bir yapıda olduğunu gördüm. İyice yanına yaklaştım, benden kaçmadı. Biraz bitkin haldeydi. Su içirmeye çalıştım fakat içmedi. Daha sonra internetten yaptığım araştırmada Arap tavşanı olduğu ve su ihtiyacı olmayan bir canlı olduğunu öğrendim. Bir süre sonra da yanımdan zıplayarak uzaklaştı." diye konuştu.

Fotoğrafları inceleyen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Güven de fotoğrafı çekilen hayvanın bilimsel verilere göre Arap tavşanı olduğunu söyledi.

Arap tavşanlarının kurak çöl özelliğinde bulunan çayırlarda yaşadığını dile getiren Güven, şunları kaydetti:

"Fotoğraflardan yola çıkarak elimizdeki bilimsel kaynaklardan derlediğimiz bilgilere göre, hayvan Arap tavşanı olarak bilinmekte. Familyası 'Dipopidae'dir. Arap tavşanları kangurulara benzerler. Uzun olan arka ayaklarıyla iyi bir şekilde sıçrarlar. Kuyruk ucunda bayrak benzeri kıllar bulunur. Bu kıllar hayvanın sıçradığında dengede kalmasını sağlar. Görme, işitme ve koku alma duyuları çok gelişmiştir. Kulakları oldukça uzundur. Gece daha aktiftirler. Bitki ve böceklerle beslenirler. Kuzey Afrika, Arabistan ve Orta Doğu ile Orta Asya'daki kurak çöl özelliği olan çöl özelliğinde yerlerde ağırlıklı olarak yaşarlar."

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