Nagatomo, Japonya'nın Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi!

Japonya Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Akira Nishino, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.
Geride kalan sezon Inter'den kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Yuto Nagatomo da kadroda yer aldı.
2018 Dünya Kupası'nda Polonya, Senegal ve Kolombiya'nın bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek Japonya'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Kaleci: Eiji Kawashima (Metz), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Kosuke Nakamura (Kashiwa)
Savunma: Yuto Nagatomo (Inter/Galatasaray), Hiroki Sakai (Olympique Marsilya), Gotoku Sakai (Hamburg), Maya Yoshida (Southampton), Wataru Endo, Tomoaki Makino (Urawa), Gen Shoji, Naomichi Ueda (Kashima)
Orta saha: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Ryota Oshima (Kawasaki), Gaku Shibasaki (Getafe), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Genki Haraguchi, Takashi Usami, (Fortuna Düsseldorf), Takashi Inui (Eibar), Keisuke Honda (Pachuca), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund)
Forvet: Shinji Okazaki (Leicester City), Yuya Osako (Werder Bremen), Yoshinori Muto (Mainz 05)
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