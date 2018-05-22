Nagatomo: Kararı ben verecek olsam Galatasaray'da kalırım

Galatasaray camiası şampiyonluk dışında başka bir ihtimali düşünmüyordu bu sezon... Igor Tudor gitmiş, yerine sarı-kırmızılı tarihin en efsane isimlerinden Fatih Terim gelmişti. Göztepe maçı kazanılmış, devre arasına girilmişti. Cimbom'da maddi problem vardı, transfer yapmak çok zordu. Bir aylık transfer dönemi bomboş geçmişti... Sarı-kırmızılıların takviyeye ihtiyacı vardı, takımın en zayıf karnı ise sol bekti... Birçok futbolcunun adı geçti, son tahlilde İtalyan devi Inter'den Yuto Nagatomo'nun ismi anons edildi resmi siteden kiralık olarak. Japon'du Nagatomo. Galatasaray'da bu zamana kadarki ikinci Japon olacaktı. Cimbom'un ilk Japon tercihi Inamoto pek de iyi hatıralar bırakmamıştı taraftarda. Ama Nagatomo başkaydı tabii; 2011'den beri Inter'de düzenli oynuyordu. Yine de "Acaba aradığımız sol bek mi" soruları da yok değildi. Fakat Nagatomo öyle bir performans ortaya koydu ki, Galatasaray'ın 2018 şampiyonluğunun mimarlarından biri olurken, taraftarın da kalbinin içine girdi. Benden yana tamam!

Sezonun sona ermesiyle herkesin kafasında kiralık olarak oynayan Nagatomo'nun kalıp kalmayacağı sorusu var. İşte biz de bu soruyu 31 yaşındaki Japon futbolcuya sorduk. Nagatomo adeta Galatasaray taraftarına müjde verdi. Yıldız sol bek "Tabii ki bu sadece benim verebileceğim bir karar değil ama burada çok mutluyum. Eğer şu an karar bana kalsa ve kararı ben verecek olsam yüzde yüz kalmak istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyum. Inter ve Galatasaray nasıl bir karar verecek göreceğiz" ifadelerini kullandı. İnanarak geldim "Her şeyin bu kadar muhteşem gitmesini bekliyor muydun" sorusunu cevaplayan Nagatomo, "Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ki buraya inanarak geldim. Fatih Terim'in burada olması kararımda etkiliydi ve tek hedefim şampiyonluk yaşamaktı. Takıma katıldıktan sonra Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu bir kere daha anladım ve hem arkadaşlarımız hem de kulüp personelimiz bana her zaman çok yardımcı oldu" dedi. Türk insanı yardımsever Galatasaray taraftarının muhteşem olduğunun altını çizen Yuto Nagatomo, Türk halkına da hayran olduğunu ifade etti. Japon futbolcu "Türk insanı da her zaman çok yardım sever. Türk insanı gerçekten çok sıcakkanlı, çalışmayı seviyorlar ve birbirlerine saygı duyuyorlar" yorumu yaptı.

Hedefler büyümeli İtalya Serie A'da ve uluslararası turnuvalarda önemli tecrübeli bulunan Yuto Nagatomo, şu andan itibaren Galatasaray'ın hedef çıtasını en yukarı koyması gerektiğini söyledi. 31 yaşındaki futbolcu "Hedeflerin her zaman büyümesi gerekiyor. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde başarıya odaklanılmalı" dedi.



Florya'nın katkısı büyük Japon yıldız, Fatih Terim'in yardımcıları Levent Şahin, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın yanı sıra idari kadrodan Hande Sümertaş, Aslı Kaşeler, Mert Çetin, Eray Sözen'in de katkılarının büyük olduğunu belirtip "Çalışanlarımız görevi ne olursa olsun daima yüreğini ortaya koyuyor. Buradaki insanlar başarımızda büyük pay sahibi" ifadelerini kullandı. Serdar'ı çok beğeniyorum Yuto Nagatomo, en beğendiği Türk oyuncu kategorisinde tercihini takım arkadaşı Serdar Aziz'den yana yaptı. Japon futbolcu "Serdar Aziz'i beğeniyorum. Çok kuvvetli ve bire bir mücadelelerde son derece etkili" yorumunda bulundu. Cengiz daha iyi yerlere gelecek Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile İtalya'da kısa da olsa karşı karşıya oynayan Yuto Nagatomo, genç oyuncudan övgüyle söz etti. Japon futbolcu "Serie A'da genç yaşta oynamak ve başarılı olmak kolay bir şey değil. Cengiz bu açıdan bakıldığında çok iyi işler yapıyor ve çok daha iyi yerlere gelecek" dedi.

Aşçıyı kaçırabilirim Uzak Doğu kültüründen gelen biri olmasına rağmen Türk mutfağına hemen uyum sağladığını söyleyen Nagatomo "Türk yemekleri gerçekten inanılmaz ve çok lezzetli. Balık ve et yemeklerini çok seviyorum. Buradaki kulübün aşçısına bir parantez açmak istiyorum, imkanım olursa onu Japonya'ya da götürürüm" dedi. Evinin erkeği Ailenin önemini vurgulayan Nagatomo, İstanbul'u çok sevse de en çok evde vakit geçirmeyi yeğlediğini belirterek "Evimin inanılmaz derecede harika bir deniz manzarası var. İşim bittikten sonra bir an önce eve gitmek için can atıyorum. Çünkü o manzara beni rahatlatıyor" dedi. Beşiktaş dönüm noktası Yuto Nagatomo, çok haklı bir şampiyonluk yaşadıklarını ifade ederken, 31. haftadaki Beşiktaş derbisinin önemine dikkat çekti. Rakiplerinin çok iyi bir takım olduğunu belirten Nagatomo "Onları durdurduk ve biz oynadık. Bence hem benim adıma hem de takım adına kırılma anı Beşiktaş galibiyetiydi. O maçın ardından hem benim hem de takımın kendine olan güveni arttı" diye konuştu.

Terim'le değiştim Uzun yıllar Inter'de top koşturan ve Roberto Mancini, Luciano Spalletti gibi teknik direktörlerle çalışan Yuto Nagatomo, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le yakaladığı uyumun sırlarını ve farkını da anlattı. Nagatomo "Tabii ki gelmeden önce Fatih Terim ismini gayet iyi biliyordum ama bire bir çalışmadığım için karakterini ve sistemini yakından tanımıyordum. Buraya geldikten sonra ne kadar büyük bir karakter olduğunu görme şansım oldu. Futbolcularla baba oğul gibi ve ikili ilişkiler konusunda çok başarılı. Hem futbolu çok iyi biliyor hem de insan ilişkileri harika" dedi. Davranışlarıma yansıyor Sevinç gösterilerinde en hırslı isim olarak dikkat çeken Nagatomo, gerçekten kendisinde bir değişim olduğunu ifade edip, bu değişimi de tecrübeli teknik adama bağladı. Eşinin de bu değişimi fark ettiğini söyleyen Japon futbolcu "Eşimin de dediği gibi ben hayata her zaman pozitif bakan bir insanım ama Fatih Hoca'nın da etkisiyle artık daha da mutluyum ve bu da davranışlarıma yansıyor. Yani zaten her zaman mutluydum ama Galatasaray'a geldikten sonra bu mutluluğum daha da arttı" diye konuştu.