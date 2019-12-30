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  4. Nagatomo'ya İtalya'dan talip var!

Nagatomo'ya İtalya'dan talip var!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.12.2019 16:58 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Bologna, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Yuto Nagatomo'yu transfer gündemine aldı.

Nagatomo'ya İtalya'dan talip var!

Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun sezonun ikinci yarısında kadroda olması beklenmezken, Antalyaspor maçı sonrasında basın mensuplarının yanından geçen Terim, "Nagatomo'yu çok seviyoruz, ayrılsak da yine beraberiz" ifadeleriyle Japon oyuncu ile yolların ayrılacağının sinyalini vermişti.

Sarı kırmızılıların 2018'de Serie A temsilcisi Inter'den renklerine bağladığı 33 yaşındaki oyuncuya yine Çizme yolları göründü. Japonya'dan da ilgi olduğu belirtilen Nagatomo, Bologna forması giyebilir.

YENİDEN İTALYA YOLCUSU

Nicolo Schira'nın haberine göre, Serie A takımlarından Bologna, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Yuto Nagatomo'yu gündemine aldı. Teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in Japon oyuncuyu devre arasında kadroya katmak istediği ifade edildi.

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki Nagatomo, bu sezon 24 maçta görev aldı ve 2 kez de ağları sarstı.

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