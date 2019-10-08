Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyalarına suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu'nun dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı kayıp 17 madalya için 3 Ekim'de Büyükçekmece'deki evinde keşif yapılmıştı. Evde yapılan keşifte madalyalar bulunamazken Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu'nun avukatları Aziz Demir, konu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Bu sabah avukat Aziz Demir, Büyükçekmece Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede 16 adet madalyanın çalınması, zimmete geçirilmesi ve film stüdyolarında izinsiz ve yetkisiz şekilde kullanılması sebebiyle şüpheliler hakkında kovuşturma yapılması ve madalyalara el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

SUÇ DUYURUSUNUN ARDINDAN AÇIKLAMA

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan avukat Aziz Demir, "Bugün çok önemli bir yerde olması gereken, bir müzede saklanması gereken merhum Naim Süleymanoğlu'nun madalyaları için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bunun sebebi; bugüne kadar ortada olmayan toplam 17 adet, dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluk madalyaları halen nerede ve kimin elinde olduğu belli değil. Bu konuda süren yargılamada, merhumun kardeşinin verdiği ifadeye göre, 3 adedinin Bulgaristan'da film stüdyolarında olduğu, diğerlerinin nerede olduğunu bilmediği, 3 Ekim 2019 tarihinde evinde yapılan araştırmada ise evinde kasasında herhangi bir bulguya rastlanmadığı, dolayısıyla yapmış olduğumuz araştırmada da madalyaların yerinde olmadığını tespit ettik. Bu vesileyle müvekkillerimin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak ben de evi rahmetli Naim Süleymanoğlu'yla birlikte kullanan, ondan sonra kullananlar, anahtarı olanlar ve elinde bulunduranlar, film stüdyosunda bunu kullananlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Bundan sonra sonucu yargıdan bekleyeceğiz" dedi