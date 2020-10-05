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Naip Mahallesi’nin su sorunu çözülüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi’ne bağlı Naip Mahallesi’nde yaşanan su sorununun çözümü için yatırım çalışmalarına başladı.Yapılacak çalışma kapsamında Kumbağ Mahallesi paket arıtma istasyonundan başlanarak Q160 HDPE boru ile 3 bin 163 metre içme suyu hattı imalatı ile Naip Mahallesinin 50 Tonluk deposuna ulaştırılması planlanıyor.

Naip Mahallesi’nin su sorunu çözülüyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi’ne bağlı Naip Mahallesi’nde yaşanan su sorununun çözümü için yatırım çalışmalarına başladı.
Yapılacak çalışma kapsamında Kumbağ Mahallesi paket arıtma istasyonundan başlanarak Q160 HDPE boru ile 3 bin 163 metre içme suyu hattı imalatı ile Naip Mahallesinin 50 Tonluk deposuna ulaştırılması planlanıyor. Söz konusu proje ile Naip Mahallesine 850 metre/gün su verilecek.
Proje ile Naip Mahallesi’nin su sorununun kalmayacağını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak vatandaşlarımızın sorunlarını hızlı bir şekilde çözmeye, halkımıza kaliteli hizmeti ulaştırmaya devam ediyoruz. Naip Mahallemizde yaşanan su sorununu çözmek için yatırım çalışmalarımıza başladık. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Naip Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız sağlıklı ve kaliteli suya kesintisiz bir şekilde ulaşacaklar. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Naip Mahallesi’nin su sorunu çözülüyor

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