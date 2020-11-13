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Nallıhanlı üreticilere lavanta fidesi dağıtımı devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 13.11.2020 14:14 | Son Güncelleme

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde farklı üretim alanları oluşturmak ve lavanta yağı üretimini sağlamak amacıyla lavanta fideleri dağıtılıyor.Nallıhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce ilçe kırsalında farklı üretim alanları oluşturmak, lavanta yağı üretimini sağlamak ve üreticileri farklı konseptlerde ürün yetiştirmeye teşvik etmek amacıyla lavanta fidesi desteği sağlandı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde farklı üretim alanları oluşturmak ve lavanta yağı üretimini sağlamak amacıyla lavanta fideleri dağıtılıyor.
Nallıhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce ilçe kırsalında farklı üretim alanları oluşturmak, lavanta yağı üretimini sağlamak ve üreticileri farklı konseptlerde ürün yetiştirmeye teşvik etmek amacıyla lavanta fidesi desteği sağlandı. Bu amaçla ilçe içinde arı yetiştiricilerinin de bulunduğu 18 üreticiye 115 bin lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Yüzde 25 katkı paylı dağıtılan lavanta fideleri bölgede yeni bir üretim sahası oluşturacak.
Lavanta dağıtımı programına Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, belediye meclis üyeleri, belediye personeli, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

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