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Nantes, Claudio Ranieri ile yolların ayrılacağını açıkladı

FRANSA HABERLERİ  | 17.05.2018 17:25 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes, İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Nantes, Claudio Ranieri ile yolların ayrılacağını açıkladı

Nantes Kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaştıkları 66 yaşındaki teknik adamla sezon sonunda yolların ayrılacağı bildirildi.

Gelecekte Ranieri'ye en iyi dileklerini ilettiğini aktaran Fransız kulübün başkanı Waldemar Kita, " Claudio Ranieri ve ekibine yaptıkları işlerden dolayı teşekkür ederiz. Umarım gelecek projelerinde çok daha başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.

İtalyan çalıştırıcı Ranieri ise "Başkana, benim buraya gelmeme izin verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Futbolcularımıza ve arkamızda duran taraftarımıza da teşekkürler. Burada çok iyiydim, umarım Nantes süreci devam ettirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız ekibi, Ranieri yönetiminde bu sezon ligde 37 maçta 49 puan elde etti. Son hafta Strasbourg ile karşılacak Nantes, 10. sırada yer alıyor.

Daha önce Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Roma, Inter gibi birçok üst düzey kulüpte görev alan İtalyan teknik adam, en son İngiltere'nin Leicester City ekibini çalıştırmış ve 2015-2016 sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşayarak tarihi başarı elde etmişti. Geçen sezonun ortasında ise kötü gidiş nedeniyle Leicester City, Ranieri'nin görevine son vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Claudio Ranieri nantes

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