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Napoli 1-1 Barcelona (Maç Sonucu) Napoli ve Barcelona yenişemedi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.02.2020 02:06 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Napoli sahasında Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

Napoli 1-1 Barcelona (Maç Sonucu) Napoli ve Barcelona yenişemedi

San Paolo’da oynanan maçı Alman hakem üçlüsü Felix Brych, Mark Borsch ve Stefan Lupp yönetti. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta, Napoli daha istekli bir çizgi çizen takım oldu. İspanyol devi Barcelona karşısında evinde oynamanın avantajını değerlendirmek isteyen İtalyan ekibi, pek çok gol denemesinde bulundu. Devrede daha çok isabetli şut oranına sahip olan İtalyan ekibi Napoli, 30. dakikada Piotr Zielinski’nin asistinde Dries Mertens ile öne geçmeyi başardı. İlk yarı Napoli’nin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Devreye yenik durumda giren Barcelona’nın cevabı ikinci yarının başlarında geldi. 57. dakikada Nelson Semedo’nun asistinde Griezmann ağları sarsarak durumu 1-1 yaptı. Golden sonra yavaşlayan mücadelede, başka sayı çıkmayınca mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Barcelona, 89. dakikada Vidal’ın ikinci sarıdan kırmızı kartı görmesi ile mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Turu geçecek takımın belirleneceği rövanş maçı 18 Mart’ta Barcelona’nın sahası Nou Camp’ta oynanacak.

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napoli barcelona uefa şampiyonlar ligi

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