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Napoli 3 - 2 Bologna (Serie A)

İTALYA HABERLERİ  | 29.12.2018 22:35 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Napoli, Bologna'yı sahasında 3-2 mağlup etti. Milik'in üstün performansıyla zafere ulaşan Napoli, lider Juventus'un ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Napoli 3 - 2 Bologna (Serie A)

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Napoli, sahasında Bologna'yı konuk etti. 5 gole sahne olan maçı Napoli, 3-2 kazandı ve lider Juventus'u takibi sürdürdü.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 16 ve 51. dakikalarda Milik, 88. dakikada Driens Mertens attı. Bologna'nın golleri ise 37'de Santander ve 80'de Danilo kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 44'e çıkartan Napoli, lider Juventus'un 9 puan gerisinde 2.liğini korudu. Bologna ise 13 puanla 18. sırada kaldı.

İtalya'da sezonun ilk yarısı geride kalırken Napoli, ikinci yarının ilk maçında 20 Ocak tarihinde sahasında Lazio'yu konuk edecek.

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