Napoli'de Romelu Lukaku depremi! Süper Lig devleri sıraya girdi, bu sefer transfer bitiyor

Napoli'de sakatlık kabusu yaşayan ve formaya hasret kalan Romelu Lukaku için yolun sonu göründü! İtalyan basını, kulüple ipleri kopma noktasına gelen Belçikalı golcünün ayrılığa hazırlandığını duyurdu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu 32 yaşındaki dünya yıldızı için Süper Lig ihtimali masada. 12 milyon Euro piyasa değeri olan dev golcünün yeni adresi neresi olacak?

Emre Şen
BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de, sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Belçikalı süperstar Romelu Lukaku için işler hiç de planlandığı gibi gitmiyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında yaşadığı ağır sakatlığın ardından uzun bir süre sahalardan uzak kalan ve ancak ocak ayıyla birlikte yeşil sahalara geri dönebilen 32 yaşındaki dev golcü, formasını adeta unuttu.

SAKATLIKTAN İYİ DÖNEMEDİ

Sakatlık dönüşü fiziksel olarak ritim bulmakta zorlanan ve takımın sisteminde kendine yer açamayan Lukaku, bu sezon Napoli formasıyla yalnızca 7 resmi maçta süre bulabildi ve rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi. İtalyan basınının ünlü spor muhabiri Nicolo Schira'nın son dakika olarak duyurduğu habere göre; beklentilerin çok altında kalan Belçikalı golcü ile Napoli yönetimi arasındaki ilişkiler onarılamaz şekilde zedelendi ve tecrübeli oyuncunun Çizme'deki dönemi resmen kapanmak üzere.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ PUSUDA

Avrupa transfer piyasasında adeta deprem etkisi yaratan bu ayrılık kararının ardından gözler dev golcünün yeni rotasına çevrildi. Haberin detaylarında, yıldız oyuncunun son dönemde özellikle Türkiye'den ve Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler aldığı vurgulandı.

Daha önceki transfer dönemlerinde de ismi sık sık Süper Lig devleriyle anılan Lukaku için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeniden devreye girdiği iddia ediliyor. Öte yandan yıldız ismin altyapısından yetiştiği Anderlecht'in de bu transfer için nabız yokladığı gelen haberler arasında.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro seviyelerine gerileyen ve Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Romelu Lukaku'nun, kariyerini ayağa kaldırmak için Süper Lig'in ateşli atmosferini seçip seçmeyeceği şimdiden büyük merak konusu.

