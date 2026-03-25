Napoli ile rövanş zamanı: Hedef Barış Alper Yılmaz! Galatasaray'dan 50 Milyon Euro'luk intikam masası...

Victor Osimhen ve Noa Lang transferlerinde Napoli ile terleten bir pazarlık süreci geçiren Galatasaray, İtalyan deviyle bu kez Barış Alper Yılmaz için masaya oturuyor! Bu sezonki akılalmaz performansıyla Avrupa'nın devlerini peşine takan 25 yaşındaki milli yıldızın en ciddi talibi olan Napoli'ye, Sarı-Kırmızılı yönetimden tarihi bir tarife geliyor.

Emre Şen
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, sezon başından bu yana inanılmaz bir fiziksel gelişim ve skor katkısı gösteren Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleriyle amansız bir transfer savaşına hazırlanıyor.

Özellikle bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 41 resmi maçta 10 gol ve 14 asistlik akılalmaz bir performans sergileyen 25 yaşındaki joker oyuncu, Çizme devi Napoli'nin bir numaralı transfer hedefi haline geldi.

OSIMHEN VE LANG'IN RÖVANŞI: İPLER GALATASARAY'DA!

Daha önce Victor Osimhen ve Noa Lang'ın transfer süreçlerinde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve İtalyan yöneticilerle son derece çetin, yıpratıcı pazarlıklar yapan Galatasaray yönetimi, bu kez masaya "satan taraf" ve "patron" olarak oturacak. Napoli'nin müzakere taktiklerini ve tarzını artık çok iyi ezberleyen Sarı-Kırmızılılar, bu transferde taviz vermemeye kararlı.

50 MİLYON EURO'DAN 1 KURUŞ İNMEZ!

Daha önceki transfer dönemlerinde Barış Alper Yılmaz'ın potansiyelini 50 milyon Euro olarak belirleyen Galatasaray yönetimi, Napoli'nin ilgisi karşısında bu astronomik rakamın altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye dahi almayacak. İtalyan ekibiyle yapılacak olası görüşmelerde Galatasaray'ın, kapıyı rekor bir bedelle açıp kolay kolay pazarlığa yanaşmayacağı ve adeta geçmiş transferlerin "intikamını" alacağı ifade ediliyor.

