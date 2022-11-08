Napoli'nin başı Kim Min-Jae ile dertte! Yetkilileri korku sardı...

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri takımın değişilmez ismi haline gelen ve takımdan kısa süre içinde rekor bedele İtalya'ya transfer olan Kim Min-Jae paylaşılamıyor. Dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae için Avrupa kulüpleri servet ödemeye hazır.

NAPOLI'Yİ KORKU SARDI

Fenerbahçe'den 18 milyon Euro gibi bedelle transfer edilen Kim Min-Jae için 50 milyon Euro çıkış maddesi koyan Napoli yetkilileri pişman oldu. Gösterdiği performansla parmak ısırtan Kim Min-Jae için 50 milyon Euro'nun oldukça az olduğu görüldü. Birçok takımın dikkatini çekmeyi başaran Kim Min-Jae'nin takımdan 50 milyon Euro'ya ayrılması bekleniyor.



