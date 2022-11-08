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  4. Napoli'nin başı Kim Min-Jae ile dertte! Yetkilileri korku sardı...

Napoli'nin başı Kim Min-Jae ile dertte! Yetkilileri korku sardı...

08.11.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon Euro bedel karşılığında İtalyan devi Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae durdurulamıyor. İtalya'ya hemen ayak uyduran Güney Koreli isim kısa süre içinde dev kulüplerin radarına girdi. 50 milyon Euro'luk serbest madde kalması bulunan Kim Min-Jae için bu rakamın az olduğunun farkına varan Napoli yetkililerini korku sardı...

Napoli'nin başı Kim Min-Jae ile dertte! Yetkilileri korku sardı...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Napoli
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Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri takımın değişilmez ismi haline gelen ve takımdan kısa süre içinde rekor bedele İtalya'ya transfer olan Kim Min-Jae paylaşılamıyor. Dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae için Avrupa kulüpleri servet ödemeye hazır.

NAPOLI'Yİ KORKU SARDI

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Fenerbahçe'den 18 milyon Euro gibi bedelle transfer edilen Kim Min-Jae için 50 milyon Euro çıkış maddesi koyan Napoli yetkilileri pişman oldu. Gösterdiği performansla parmak ısırtan Kim Min-Jae için 50 milyon Euro'nun oldukça az olduğu görüldü. Birçok takımın dikkatini çekmeyi başaran Kim Min-Jae'nin takımdan 50 milyon Euro'ya ayrılması bekleniyor.


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fenerbahçe kim min-jae napoli sezon

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