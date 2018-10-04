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Napoli'nin yıldızı Arkadiusz Milik, silahlı soyguna uğradı!

İTALYA HABERLERİ  | 04.10.2018 17:44 | Son Güncelleme

Devler Ligi'nde Liverpool galibiyetinden sonra evine gitmekte olan Napoli forveti Arkadiusz Milik, gece yarısı saat 2'de gasp edildi. Milik'e silah doğrultan saldırgan, 20 bin Euro değerindeki saati alıp kayıplara karıştı.

Napoli'nin yıldızı Arkadiusz Milik, silahlı soyguna uğradı!

Şampiyonlar Ligi C grubunda Liverpool’u İnsigne’nin 90.dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Napoli’de maçın ardından Polonyalı yıldız Arkadiusz Milik gasp edildi.

San Paolu Stadı’nda oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıkan Milik, Liverpool galibiyetinin ardından evine giderken soyuldu.

Napoli yerel basınının haberine göre stattan evine doğru giden Polonyalı oyuncu kafasına silah doğrultan 2 soyguncu tarafından gasp edildi. Milik’in 20 bin Euro değerindeki Rolex marka saatini alan soyguncular kayıplara karışırken genç oyuncu yaşadığı şokun ardından soluğu karakolda aldı.

Napoli’de daha önce 2016 yılında İnsigne, 2013’da Hamsik, 2012’da ise Cavani benzer bir soygun olayıyla gündeme gelmişti.

(Sözcü)

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