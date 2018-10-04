Napoli'nin yıldızı Arkadiusz Milik, silahlı soyguna uğradı!

Şampiyonlar Ligi C grubunda Liverpool’u İnsigne’nin 90.dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Napoli’de maçın ardından Polonyalı yıldız Arkadiusz Milik gasp edildi.
San Paolu Stadı’nda oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıkan Milik, Liverpool galibiyetinin ardından evine giderken soyuldu.
Napoli yerel basınının haberine göre stattan evine doğru giden Polonyalı oyuncu kafasına silah doğrultan 2 soyguncu tarafından gasp edildi. Milik’in 20 bin Euro değerindeki Rolex marka saatini alan soyguncular kayıplara karışırken genç oyuncu yaşadığı şokun ardından soluğu karakolda aldı.
Napoli’de daha önce 2016 yılında İnsigne, 2013’da Hamsik, 2012’da ise Cavani benzer bir soygun olayıyla gündeme gelmişti.
(Sözcü)
Cocu açıkladı! Ali Koç istifasını istedi mi?
Beşiktaş'ta iki isim kadroda yok!
Aziz Yıldırım'a 3 milyon 5 bin TL'lik haciz şoku
Beşiktaş Pepe'nin sözleşmesini uzatacak
Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı
Mustafa Cengiz'in istediği yetkileri alamaması nedeniyle Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelebilir!
Osman Özköylü: 'Çoluğumuz çocuğumuz taş yemiyorlar, 2 aydır para alamıyoruz'
Cristiano Ronaldo'ya, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılma gerekçeleri ortaya çıktı!
Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!
Eren Derdiyok Porto maçında forma giyebilecek
Muhammed Üstek, 20 yaşında Denizlispor'a yönetici oldu!
Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!
Mehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum