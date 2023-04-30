Napoli şampiyonluk maçında Salernitana ile 1-1 berabere kaldı!

Seria A'nın 32. hafta mücadelesinde Napoli sahasında Salernitana ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan goller sonucu 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golü mücadelenin 62. dakikasında Mathias Olivera kaydederken, Salernitana'nın golünü Boulaye Dia attı.

ŞAMPİYONLUĞU ERTELEDİLER

Ligde son olarak 89-90 yılları arasında zafere ulaşan Napoli, puan kaybetmesiyle şampiyonluğu bir hafta erteledi. Napoli, ligde oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Salernitana ise 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sonuçla ev sahibi ekibin puanı 79 oldu. Salernitana ise 34 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Udinese deplasmanına gidecek. Salernitana ise Fiorentina'yı ağırlayacak.

