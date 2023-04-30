SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Napoli şampiyonluk maçında Salernitana ile 1-1 berabere kaldı!

Napoli şampiyonluk maçında Salernitana ile 1-1 berabere kaldı!

30.04.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde Napoli, sahasında Salernitana ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu erteledi. İşte detaylar...

Napoli şampiyonluk maçında Salernitana ile 1-1 berabere kaldı!

Seria A'nın 32. hafta mücadelesinde Napoli sahasında Salernitana ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan goller sonucu 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golü mücadelenin 62. dakikasında Mathias Olivera kaydederken, Salernitana'nın golünü Boulaye Dia attı.

ŞAMPİYONLUĞU ERTELEDİLER

Fu-HYKtWYAgRcah

Ligde son olarak 89-90 yılları arasında zafere ulaşan Napoli, puan kaybetmesiyle şampiyonluğu bir hafta erteledi. Napoli, ligde oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Salernitana ise 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sonuçla ev sahibi ekibin puanı 79 oldu. Salernitana ise 34 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Udinese deplasmanına gidecek. Salernitana ise Fiorentina'yı ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merih hocasıyla kavga etti, takımdan ayrılıyor!Merih hocasıyla kavga etti, takımdan ayrılıyor!
TFF 1. Lig'in maç bileti, Şampiyonlar Ligi finalinin biletinden daha pahalı!TFF 1. Lig'in maç bileti, Şampiyonlar Ligi finalinin biletinden daha pahalı!
Ronaldo 'artık bıktım' dedi, resti çekti! 7.5 milyar TL'lik kriz... Ronaldo 'artık bıktım' dedi, resti çekti! 7.5 milyar TL'lik kriz...
Anahtar Kelimeler:
son dakika napoli ligde iyet

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan çok konuşulacak 'Şahan Gökbakar' sözleri!

Bakan Soylu'dan çok konuşulacak 'Şahan Gökbakar' sözleri!

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Derbide ilk 11'ler belli oldu!

Derbide ilk 11'ler belli oldu!

Premier Lig devi Chelsea, tarihi kabusun eşiğinde!

Premier Lig devi Chelsea, tarihi kabusun eşiğinde!

Flaş yorum: 'Beşiktaş kazanırsa...'

Flaş yorum: 'Beşiktaş kazanırsa...'

Toroğlu'ndan F.Bahçe'nin yıldızına olay sözler! "Psikoloğa gitmesi lazım"

Toroğlu'ndan F.Bahçe'nin yıldızına olay sözler! "Psikoloğa gitmesi lazım"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.