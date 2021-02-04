Nar gibi kızarmış nefis kıymalı gül böreği tarifi! Taze yufka ile yaparsanız...

Kıymalı gül böreği tarifi herkesin lezzetle yediği bir besindir. İç harcı doğru hazırlandığında 5 çaylarının, kutlamaların aranan tarifi olur kıymalı gül böreği. Kolayca servis edilebilme özelliği ile de tercih edilen bu böreğin malzemeleri ve yapılışı uzun gibi görünse de düşündüğünüzden daha kolay. İşte ilk kez yapacaklar için nefis kıymalı gül böreği tarifi...

KIYMALI GÜL BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Kıyma,

Salça,

Soğan,

Sarımsak,

Yufka,

Maydonoz,

Zeytinyağı,

Tuz,

Karabiber,

Süt,

Susam.

Yapılışı:

Soğanları kavurmak için tencerenin içerisine zeytinyağı dökülür ve ısınması beklenir.

O arada maydanozlar doğranabilir, maydanozlar kalın saplarından ayrılır.

Bazı tariflerde kıymalı böreğin içerisinde biber de olabilir. Bu tercihe bağlıdır.

Maydanozlar ince ince doğranır.

Isınan yağın içerisine soğanlar eklenir.

Orta veya hafif ateşte yavaş yavaş soğanlar pişirilir. İçerisine lezzet vermesi için bir diş sarımsak koyabilirsiniz.

Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine kıyma eklenir ve kavrulmaya devam edilir.

Kıymanın pişmesinin ardından bir miktar tuz ve karabiber eklenir.

Arzu ederseniz kırmızı pul biber de ekleyebilirsiniz.

Domates ve biber salçası karışımı üzerine dökülür. Böyle bir kıyma için yarım kaşık domates ve yarım kaşık biber salçası yeterli olacaktır.

Açılan yufka ortadan ikiye bölünür ve katlanır. Bir defa daha ikiye bölünür. Bu şekilde büyükçe bir porsiyon gül böreği oluşturabilirsiniz.

Kıymanın içerisine doğranmış maydanoz parçaları eklenir. Harç karıştırılır.

Ardından yufkanın içerisine konur.

Tepsinin tabanı ve kenarları yağlanır.

Bir kaşık kadar kıyma yufkanın çeyreğinin içerisine yayılır.

Yufkanın kenarları katlanır, yuvarlanır ve bir silindir elde edilir.

Ardından bir kenarından içeriye doğru yuvarlanır.

Böreğin üzerinin renk alması için yumurta, su ve yağ karışımından sürülür.

Böreklerin üzerine susam serpiştirilir.

Arzu edilen kadar serpiştirilebilir.

Hazırladığınız börek önceden 175 derecede ısıtılmış fırında 20 - 30 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır.

Börek servise hazırdır. Afiyet olsun.

KIYMALI GÜL BÖREĞİNİN PÜF NOKTALARI