YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Narenciye paketleme fabrikasında çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

Narenciye paketleme fabrikasında çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

17.11.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Narenciye paketleme fabrikasında çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun eşarbının narenciye paketleme makinesine takılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki iş yerinde, Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbının narenciye paketleme makinesine takılması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine tesiste vardiya amiri olarak çalışan A.A. ile iş güvenliği uzmanı A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden vardiya amiri A.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, iş güvenliği uzmanı serbest bırakıldı.

Öte yandan, iş yeri sahibi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde dün eşarbı narenciye paketleme makinesine takılması sonucu kafası sıkışan 15 yaşındaki Suriye uyruklu Ula Kerem hayatını kaybetmişti. Ula Kerem'i kurtarmak isteyen Suriyeli Şehed El İbrahim de kolunu makineye kaptırarak yaralanmıştı. İş yerinde küçük yaşta işçi çalıştırılması ve çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşulduPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşuldu
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
Mersin'de Trabzon hurmasının hasadı gerçekleştirildiMersin'de Trabzon hurmasının hasadı gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 17 Kasım Çarşamba

İmsak
05:52
Sabah
07:14
Öğle
12:31
İkindi
15:15
Akşam
17:38
Yatsı
18:56
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.